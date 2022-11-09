Türk Hava Yolları'nın(THY) Ekim 2019 döneminde 6,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde değişmeyerek 6,6 milyon olarak gerçekleşti.

THY'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, yolcu doluluk oranı Ekim 2022 döneminde %85,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %85,1 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %85,7 oldu.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ekim 2019 döneminde 16,6 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %8 artarak 18 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Ekim 2019 döneminde 143,9 bin ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %0,3'lük düşüşle 143,4 bin tona ulaştı.

OCAK-EKİM DÖNEMİ

THY'nin Ocak – Ekim 2019 döneminde 63,1 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2022 yılının aynı döneminde 60,5 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Ekim 2019 döneminde 20,4 milyon iken 2022 yılının aynı döneminde 18,8 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Ocak – Ekim 2022 döneminde %80,3 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu %79,6 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %86,5 olarak açıklandı.

Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Ekim 2019 döneminde 157,3 milyar iken, 2022 yılının aynı döneminde %7,4 artarak 168,9 milyar olarak gerçekleşti.

Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Ekim 2019 döneminde 1,3 ton iken, 2022 yılının aynı döneminde %11,2'lik artışla 1,4 milyon ton oldu.

2022 Ekim ayı sonunda filodaki uçak sayısı 388 oldu.