Toshiba olağanüstü hissedarlar toplantısında, firmanın ikiye bölünmesi planı müzakere edildi. Toplantıda, şirket yönetiminin teklif ettiği ikiye bölünme planı, hissedarların oylarının basit çoğunluğunu elde edemedi.

En büyük ikinci hissedar olarak tanınan 3D Investment Partners'ın, firmanın "satışı dahil alternatiflerin" müzakeresi teklifi de reddedildi.

"Tavsiye niteliğindeki" oyların "yasal olarak bağlayıcı" olmadığı söz konusu süreç, şirket yönetimi ile hissedarlar arasındaki anlaşmazlığa dikkat çekiyor.

Toplantı sonrası konuşan Toshiba Üst Yöneticisi (CEO) Şimada Taro, "Hissedarlarımızın düşünceleri temelinde, kurumsal değerin artırılması için tüm seçenekleri değerlendireceğiz." dedi.

Bölünme planlamasını yapan eski CEO Tsunakawa Satoşi, "firma içi yeniden yapılanmanın yönetimde istikrarsızlığa yol açtığını" belirterek, mart başında istifa etmişti.

Yaklaşık 150 yıllık piyasa geçmişiyle Toshiba'nın, "yeniden yapılanma ve reform" sürecini, hazirandaki olağan hissedarlar toplantısında nihai karara bağlaması bekleniyor.