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Türk Telekom’dan engelsiz yaşam için yenilikçi çözümler

Türk Telekom, “Türkiye’ye Değer” anlayışıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürerek, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıran projeleri odağına alan Türk Telekom, Telefon Kütüphanesi, Kitaplara Ses, Günışığı, Sesli Adımlar, Erişilebilir Tiyatro gibi projeleriyle engellilerin toplumsal hayata eşit katılımını ve bilgiye erişimini destekliyor. 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında yapılan açıklamada, Türk Telekom’un Türkiye’nin her köşesinde en yeni teknolojileri kullanarak herkes için erişilebilir bir yaşam vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Oluşturma Tarihi 10 Mayıs 2024 14:45

Son Güncelleme Tarihi 10 Mayıs 2024 14:45

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle hayatı kolaylaştıran Türk Telekom, telefonda sesli kitap hizmeti Telefon Kütüphanesi ile 2011 yılından bu yana kitapların görme engellilere ulaşan sesi oluyor. Telefon Kütüphanesi ile kullanıcılar, romandan şiire, tarihten kişisel gelişime 50 farklı kategoride 3 binden fazla sesli kitaba erişirken; uygulama içerisinde yer alan Tablolar Konuşuyor bölümünde yer alan dünyaca ünlü tablolara ve Milli Saraylar Resim Müzesi Koleksiyonu Seçkisi'ne sesli betimlemeli olarak ulaşabiliyor. Telefon Kütüphanesi uygulaması ayrıca, İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonları ile de görme engellilerin günlük hayatlarını kolaylaştırıyor. Türk Telekom'un Kitaplara Ses uygulaması sayesinde ise görme engellilerin daha çok kitaba ulaşmasını sağlamak için dileyen herkes gönüllü olarak kitap seslendirebiliyor.

Türk Telekom'un az gören çocuklara yönelik 2014 yılında hayata geçirdiği Günışığı projesi, az gören çocukların erken müdahale eğitimleriyle görme yetilerini kullanabilmelerine ve engelsiz akranlarıyla birlikte kaynaştırma eğitimine devam etmelerine destek oluyor. Günışığı projesi kapsamında geliştirilen TahtApp uygulaması ise, az gören çocukların hem dersi dinleyip hem de eş zamanlı olarak tahtayı tabletlerinden takip etmelerine olanak sağlıyor.

"AKM'DE HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR SANAT"

Türk Telekom, ana destekçisi olduğu kültür sanatın kalbi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) görme ve işitme engelli sanatseverlerin kültür sanat etkinliklerine katılımını artırmak hedefiyle sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. AKM'de hayata geçirilen Sesli Adımlar uygulaması; görme ve işitme engellilerin yardıma ihtiyaç duymadan AKM'nin açık ve kapalı alanlarında rahatça yön bulmalarına olanak sağlıyor. Kültür sanatta engelleri kaldırmak amacıyla başlatılan Erişilebilir Tiyatro projesi kapsamında ise AKM'deki Devlet Tiyatrosu oyunlarında üst yazı, canlı betimleme ve özel sahne turu uygulamaları ile görme ve işitme engelli bireyler için engelleri aşan bir tiyatro deneyimi sunuyor. AKM'deki 'Erişilebilir Tiyatro' projesi her ay canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla görme ve işitme engelli sanatseverlere engelsiz bir tiyatro deneyimi yaşatmaya devam edecek.

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