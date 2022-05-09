Turkcell'in Ar-Ge ve inovasyon merkezi Turkcell Teknoloji şirketi, 2021 yılında toplam 565 patent başvurusu yaparak dijital ekonomideki rolünü güçlendirdi. Turkcell Teknoloji, 2007 yılından bu yana yaptığı 3.200'ün üzerinde ulusal ve 200'ü aşkın uluslararası patent başvurusunun yanı sıra 900'e yakın tescillenmiş patentiyle de sektöründe öncü konumunu sürdürüyor.

Türkiye'de son yıllarda dijital dönüşüm süreci ve inovasyon alanında verilen teşviklerin de katkısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) yapılan başvurularda artış yaşandı. Avrupa genelinde de en fazla marka başvurusu yapan ülkelerin başında gelen Türkiye'de, 2021 yılında 8.400'ü aşkın patent başvurusu gerçekleştirildi.

"FİKRİ HAKLAR, ÜRETİLEN ÇIKTILARIN EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞMESİNDE KRİTİK ROL OYNUYOR"

Dünyanın ilk dijital operatörü olarak tüm ürün ve hizmetlerde yoğun Ar-Ge faaliyeti yürüttüklerini vurgulayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Hızla dijitalleşen günümüz dünyasında rekabetin inovasyon ve Ar-Ge odaklı olmasından dolayı fikri haklar, rekabette kazandıran faktörlerin başında yer alıyor ve üretilen çıktıların ekonomik değere dönüşmesinde kritik rol oynuyor. Turkcell markasını global ölçekte rekabetçi konuma taşıyan yenilikçi ürün ve servislerimizin her biri, başarılı Ar-Ge faaliyetlerimizin sonucunda ortaya çıkıp hayata geçmeye devam ediyor" dedi.

Salgın sürecine rağmen 2021 yılında da Ar-Ge çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini belirten Murat Erkan, "Önceki yıldaki patent şampiyonluğumuzu geçen yıla taşıyarak toplam 565 patent başvurusunda bulunduk ve ülkemizde insanların hayatına değer katan yenilikçi teknolojilerin üretiminde öncü rolümüzü devam ettirdik. Salgın nedeniyle faaliyetlerin uzaktan yönetildiği geçtiğimiz yılda, Turkcell çalışanları ve ekosistem ile gerçekleştirdiğimiz patent eğitimleri ve 100'ün üzerinde ürün/servis odaklı Patent Hackathon etkinlikleri sonucunda 1.200'ün üzerinde buluş ürettik ve bunlar önceki yılın da üzerinde bir patent başvurusuna dönüştü" diye konuştu.

2021'DEKİ AR-GE YATIRIMI 681 MİLYON TL'YE ULAŞTI

Ar-Ge yatırımlarını her yıl artırarak devam ettirdiklerini belirten Genel Müdür Erkan, "Turkcell'in 2021'deki Ar-Ge yatırımı 681 milyon TL'ye ulaştı. Bir yandan bu alanda yenilikçi fikirlerin geliştirilmesini sağlarken, diğer yandan Türkiye'nin teknoloji alanındaki yerli ve milli ekosistemine katkı sağlıyoruz. Bu amaçla başvuru süreçlerimizde üniversitelerden KOBİ'lere, tüm ekosistemimizle deneyimlerimizi paylaşarak ilerlediğimizi de özellikle vurgulamak isterim. Ar-Ge ve inovasyon stratejilerimizin odağında yer alan başarılı performans ve ortaya koydukları katma değerden dolayı 1.200'ü aşkın Ar-Ge çalışanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

TURKCELL, SON 15 YILDA 900'E YAKIN TESCİLLENMİŞ PATENTE İMZA ATTI

2007 yılından bu yana yaptığı 3.200'ün üzerinde ulusal ve 200'ü aşkın uluslararası patent başvurusunun yanı sıra 900'e yakın tescillenmiş patentiyle de sektöründe öncü konumunu sürdüren Turkcell; 2020 yılında da 557 ulusal patent başvurusu ile en fazla başvuru yapan şirketler arasında Türkiye birincisi olmuştu.