VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, 2020 sonunda gerçekleştirdiği, mevduat bankaları tarafından ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işleminin ardından ikinci ihracı da başarıyla tamamlayarak bu işlemi ikinci kez gerçekleştiren ilk mevduat bankası oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, fonlama yapısı içinde en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip banka olarak, ikinci Sürdürülebilir Eurobond ihracını da başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Söz konusu işleme Orta Doğu'dan Asya'ya, İngiltere'den Amerika'ya dünyanın her bölgesinden 180'e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 4 katını aşkın talep geldiğini vurgulayan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Gelen güçlü talep sayesinde 500 milyon dolar tutarındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında yüzde 5,5 oranında gerçekleşirken; nihai getiri oranı yüzde 5,625 oldu. Aralık 2020'de gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla Kıta Avrupası merkezli olup sadece Sürdürülebilir Eurobond'lara yatırım yapan fonlara ilk kez ulaşmıştık. Bu fonlar, ikinci ihracımıza da güçlü talep gösterdi. 500 milyon dolarlık Sürdürülebilir Eurobond işlemimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, bankamızın sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinin ve kurmuş olduğumuz sürdürülebilir finansman programının başarısını bir kez daha teyit etti."

"ÇEVRE DOSTU VE SOSYAL TEMALI KREDİLER FİNANSE EDİLECEK"

Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank'ın uluslararası piyasalarda olduğu kadar, sürdürülebilir bankacılık alanında da sektörün aktif ve öncü oyuncularından biri olduğunu vurguladı.

Başarıyla gerçekleştirdikleri Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisi ve Sürdürülebilir Eurobond ihraçlarının yanı sıra geçmiş yıllarda Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası gibi uluslararası kalkınma kuruluşları ile imzaladıkları sürdürülebilirlik temalı kredilerin bu alanda güçlü adımlar atmaya devam ettiklerinin somut bir göstergesi olduğunun altını çizen Üstünsalih, "Bu ihracımız ile elde edilen kaynakla stratejik öncelikli konularımızın başında gelen sürdürülebilir bankacılık faaliyetleri altında çevre dostu ve sosyal temalı kredileri finanse edeceğiz. Böylece kaynak yapısı içinde en fazla sürdürülebilir temalı fonlama yapısına sahip banka olarak, bilançomuzun aktif tarafında da sürdürülebilir temalı ürünlerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"VAKIFBANK'IN ULUSLARARASI İTİBARI BİR KEZ DAHA TEYİT EDİLDİ"

Üstünsalih, VakıfBank olarak bu yılın mart ayında 1 milyar 750 milyon dolar tutarında Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemini gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bu yeni Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla birlikte bu yıl içindeki ikinci büyük fonlama işlemini de başarıyla tamamladıklarını ifade eden Üstünsalih, "Özellikle işleme gelen güçlü talep VakıfBank'ın ve ülkemiz bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesi ve itibarını bir kez daha teyit etmiş oldu. Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.