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Yıldız Holding’de üst düzey atama

Yıldız Holding şirketlerinden Northstar’da CEO görevine gıda sektörünün deneyimli ismi Cengiz Altop atandı.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2024 10:48

Son Güncelleme Tarihi 20 Şubat 2024 10:48

Yıldız Holding'in inovasyon şirketi Northstar'ın CEO'su Cengiz Altop oldu. Gıda sektöründe 40 yılı aşkın deneyime sahip Cengiz Altop, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden 1979 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisansını aynı bölümde 1981 yılında tamamladı. 1991 yılında Yale Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlayan Altop, Ülker Çikolata ve Bisküvi fabrikalarında 1983-1989 yılları arasında sırasıyla; Üretim Mühendisi, Ar-Ge & Kalite Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı görevlerinde bulundu. 1992-1998 yılları arasında Tekfen Grubu'nda Mis Süt'te Genel Müdür Yardımcısı ve Macro Süpercenter zincirinin kurucu Genel Müdürü olarak çalışan Altop, 2003-2020 arası dönemde Teknaroma şirketinin Yönetici Ortağı görevini icra etti. Cengiz Altop, 2020'de şirketin Palsgaard Gıda San. Tic. A.Ş.'ye devrolmasıyla 2023 Ocak ayına kadar bu şirkette Genel Müdürlük görevini sürdürdü. Cengiz Altop, Northstar'daki CEO pozisyonuna atanmadan önce, son olarak Palsgaard Gıda çatısı altında Global Çikolata Endüstrisi Kıdemli Ticari Lideri olarak görev yapmıştı.

Cengiz Altop, önümüzdeki dönem Yıldız Holding'e gelecekte rekabet avantajı sağlayacak ürünlerin teknoloji ve proseslerinin geliştirileceği Northstar'da inovasyon ve inkübasyon süreçlerine liderlik edecek.

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