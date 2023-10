İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan on binlerce kişi, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında üçüncü kez yürüdü. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasını protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, öğle saatlerinde Thames Nehri kıyısındaki Victoria Enbankment'ta toplandı.