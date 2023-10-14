"BİZE DUA EDİN"

Belki de bu benim son imdat çağırım son mesajım, belki de Allah bizim ecelimizi öteler. Gazze'de durum çok ağır. Günde 1 saat elektriğe erişebiliyoruz. Ancak yarın hiç elektrik olmayabilir. Bize dua edin.

İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard'dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: "Bu size son çağrımız olabilir"