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Giriş Tarihi: 14.10.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 14:15

İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard'dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: Bu size son çağrımız olabilir

Türk medyasında Gazze'deki son duruma dair yayınlara katılan Filistinli Gazeteci Saeb Al Zard'ın da evi İsrail tarafından bombalandı. Yaralı Saeb'e sabah.com.tr ulaştı. Saeb, imam ve profesör olan babasının yoğun bakımda olduğunu, yeğeninin başından ağır yaralı olduğunu belirtti, "Bu son çağrım, son mesajım olabilir" dedi. İşte Al Zard ailesinin saldırı sonrası son hali ve Saeb'in sabah.com.tr aracılığı ile verdiği mesaj...

ONUR ŞAHANOĞLU
İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard’dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: Bu size son çağrımız olabilir

İsrail'in Gazze şeridindeki sivillere yönelik saldırılarında acı bilanço artıyor. Bin 300 bina İsrail saldırılarında yıkılırken, son 24 saatte 324 Filistinli hayatını kaybetti. Vefat edenlerin sayısının 2 bini aştığı belirtiliyor. İsrail saldırıları sonrası Gazze'deki son durumu bağlandığı canlı yayınlarda bildirmeye çalışan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard'ın evi de İsrail ordusu tarafından bombalandı. Saeb, saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, babası ise yoğun bakımda. Saeb, 'Bu son çağrımız olabilir' diyerek sabah.com.tr aracılığı ile bir mesaj aktardı.

İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard’dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: Bu size son çağrımız olabilir

TÜRKİYE'DE MEDYAYA SON DURUMU AKTARAN SAEB ALZARD'IN DA EVİ BOMBALANDI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası A Haber canlı yayınına katılarak son durumu anlatan ve yardım isteyen Filistinli Gazeteci Saeb Al Zard'ın da evi İsrail uçakları tarafından bombalandı. Saeb saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, Profesör olan ve Gazze'de imamlık yapan babası Wael Al Zard ise yoğun bakıma alındı.

(Yoğun bakımdaki baba Wael Al Zard)

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İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard’dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: Bu size son çağrımız olabilir

ALZARD, SABAH.COM.TR ARACILIĞI İLE SESLENDİ: BU SON ÇAĞRIMIZ OLABİLİR

Saeb Al Zard, saldırı sonrası sabah.com.tr aracılığı ile bir mesaj iletti. Saeb, mesajına, "Bu son çağrımız olabilir ağabey." diye başladı ve yaşadıkları kabusu şöyle anlattı:

Hiçbir uyarı verilmeden ve evi boşaltmadan, işgalci İsrail güçleri evimizi bombaladı.

Farklı şekillerle yaralanarak, Allah'ın mucizesi vastasıyla hayata tutunduk.

(Saeb'in saldırı sonrası son hali)

İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard’dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: Bu size son çağrımız olabilir

"BABAM YOĞUN BAKIMDA, HASTANELERİN KAPSİTESİ DOLDUĞUNDAN AMELİYAT YAPILAMIYOR"

Babam yoğun bakımda, yeğenimse kafasından ağır bir şekille yaralandı ve hastanelerin kapasitesi dolup taştığından dolayı gereken operasyonu yapamadığımız için durumu kötüleşiyor.

(Al Zard ailesinin bombalanan evi)

İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard’dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: Bu size son çağrımız olabilir

"BİZE DUA EDİN"

Belki de bu benim son imdat çağırım son mesajım, belki de Allah bizim ecelimizi öteler. Gazze'de durum çok ağır. Günde 1 saat elektriğe erişebiliyoruz. Ancak yarın hiç elektrik olmayabilir. Bize dua edin.

İsrail saldırısı sonrası yaralanan Gazzeli Gazeteci Saeb Al Zard'dan sabah.com.tr aracılığı ile mesaj: "Bu size son çağrımız olabilir"

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