Uydu görüntüleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarının boyutunu gözler önüne serdi. Bir aydır süren saldırıların neden olduğu büyük yıkım ABD'li teknoloji şirketi Maxar, tarafından görüntülendi. Gazze'nin kuzeyinin güneyden bağlantısının kesildiğini ileri süren The New York Times, İsrail'in 10 binden fazla sivili öldürdüğünü yazdı.