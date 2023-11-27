Giriş Tarihi: 27.11.2023 21:04 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 22:24

Netanyahu'yu 'darbe' korkusu sardı! İsrail basını sızdırdı: Gizli tartışma itirafı

Bebek katili Netanyahu'yu son günlerde 'darbe' korkusu sardı. İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyuyor. Gazze'deki insanlık dışı katliamların ardından uluslararası arenada gitgide yalnızlaşan Netanyahu, nabız yoklamak için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü. Likud'dan bir yetkili ise, Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığını itiraf etti.