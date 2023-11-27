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Haberler Fotohaber Netanyahu'yu 'darbe' korkusu sardı! İsrail basını sızdırdı: Gizli tartışma itirafı
Giriş Tarihi: 27.11.2023 21:04 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 22:24

Netanyahu'yu 'darbe' korkusu sardı! İsrail basını sızdırdı: Gizli tartışma itirafı

Bebek katili Netanyahu'yu son günlerde 'darbe' korkusu sardı. İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netanyahu, başkanlığını yaptığı Likud Partisi içinden kendisine darbe yapılmasından endişe duyuyor. Gazze'deki insanlık dışı katliamların ardından uluslararası arenada gitgide yalnızlaşan Netanyahu, nabız yoklamak için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü. Likud'dan bir yetkili ise, Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığını itiraf etti.

Netanyahu’yu ’darbe’ korkusu sardı! İsrail basını sızdırdı: Gizli tartışma itirafı

Katil İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştirdi. Çocuk, kadın, yaşlı, hasta ayırt etmeksizin binlerce sivili katleden İsrail, sergilediği insanlık dışı tutum nedeniyle uluslarası toplum tarafından dışlanmaya başladı. Avrupalı devletlerin liderleri tarafından da eleştirilen Netanyahu, başkanı olduğu partisinden kendisine darbe yapılması konusunda büyük korku yaşıyor.

Netanyahu’yu ’darbe’ korkusu sardı! İsrail basını sızdırdı: Gizli tartışma itirafı

İsrail'deki Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü.

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Netanyahu’yu ’darbe’ korkusu sardı! İsrail basını sızdırdı: Gizli tartışma itirafı

Likud Partisinden adı açıklanmayan bir yetkili, Netanyahu'nun, kendisinin yerine başkasının geçeceğinin konuşulmasından endişe duyduğunu ve partide bu fikirde bir grup bulunmadığından emin olmak istediğini söyledi.

Netanyahu’yu ’darbe’ korkusu sardı! İsrail basını sızdırdı: Gizli tartışma itirafı

İsrail siyasetinde Başbakan'a yöneltilen "Gazze savaşı ve 7 Ekim felaketinin sorumluluğunu üstlenmesi" yönündeki çağrıları hatırlatan yetkili, son günlerde Likud'da Netanyahu'nun görevden alınmasından sonra ne yapılacağına ilişkin gizli bir tartışma yaşandığına işaret etti.

Netanyahu’yu ’darbe’ korkusu sardı! İsrail basını sızdırdı: Gizli tartışma itirafı

Önde gelen Likud yetkililerinden biri de partinin, Netanyahu'nun yerine başka bir aday çıkarmak suretiyle hükümetten güvenoyunun çekilmesi olasılığını tartıştığına dikkati çekti.

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