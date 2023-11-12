Giriş Tarihi: 12.11.2023 12:09
Güncelleme Tarihi: 12.11.2023
12:09
'Şeytanın avukatı' olarak anılıyor! İsrailli Bakan'dan kan donduran sözler: Hepsi yok edilmeli...
İsrail'in Gazze'de işlediği vahşetin sürmesi için kışkırtıcı açıklamalar yapan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kan donduran açıklamalarda bulundu. Filistinliler tarafından 'Şeytanın avukatı' olarak anılan Gvir, "Hamas yok edilmeli dediğimizde, şarkı söyleyen, destekleyen, şeker dağıtan herkes Hamas ve hepsi yok edilmeli." dedi.