AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise gözler AÖL sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Online olarak gerçekleştirilen 2. Dönem sınavlarına katılım sağlayan binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Açık Lise sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte 2023 AÖK Bilgi Yönetim Sistemi sonuç sorgulama ekranı..