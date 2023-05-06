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Haberler Fotohaber AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 06.05.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 12:20

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi sınavları 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Akabinde ise gözler AÖL sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Online olarak gerçekleştirilen 2. Dönem sınavlarına katılım sağlayan binlerce öğrenci AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorusuna yanıt arıyor. Açık Lise sınav sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? İşte 2023 AÖK Bilgi Yönetim Sistemi sonuç sorgulama ekranı..

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. 24 Nisan'da başlayan Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları 30 Nisan'da sona erdi. Çevrim içi olarak düzenlenen sınavın ardından katılımcılar, AÖL sınav sonuçları açıklandı son dakika duyurusu için Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına kilitlendi. MEB tarafından duyurulacak olan Açık lise sınav sonuçları sorgulama işlemleri AÖK Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak. Peki; AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MEB ile Açık Lise 2023 AÖL sonuçları sorgulama işlemleri.

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

2023 MEB 2. DÖNEM AÖL SINAVLARI SONA ERDİ!

Açık Öğretim Lisesi AÖL 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem sınavları 24 Nisan 2023 tarihinde başladı ve 30 Nisan 2023 tarihinde sona erdi.

Online olarak düzenlenen sınavların sona ermesinin ardından adayların Açık Lise sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı.

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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı.

Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 8-14 Mayıs tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Konu ile ilgili MEB'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sınavları AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Değerlendirmelerin ardından sınav sonuçları da Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? MEB 2023 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı

AÖL SINAVI DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Açık Lise sınavlarında, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

* Sınav değerlendirmesi her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

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