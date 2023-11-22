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Haberler Fotohaber AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | ( auzefsinav.istanbul.edu.tr) AUZEF vize sınav sonuçları AÇIKLANDI!
Giriş Tarihi: 22.11.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 15:41

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | ( auzefsinav.istanbul.edu.tr) AUZEF vize sınav sonuçları AÇIKLANDI!

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. AUZEF vize sınav sonuçları için geri sayım sona erdi ve AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 11-12 Kasım tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçları için adaylar sık sık auzefsinav.istanbul.edu.tr sitesi ziyaret ediyordu. Vize sınavı dönem sonu değerlendirmede yüzde 30 etkili olacak. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | auzefsinav.istanbul.edu.tr AUZEF vize sınav sonuçları AÇIKLANDI!

AUZEF sınav sonuç işlemleri son buldu! Gerçekleşen sınavda her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir. Bu noktada puanlarını hesaplamaya çalışan adaylar, İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınav sonuçlarını bekliyordu. Peki, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı...

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | auzefsinav.istanbul.edu.tr AUZEF vize sınav sonuçları AÇIKLANDI!

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınav (vize) sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarını http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AUZEF DUYURDU!

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | auzefsinav.istanbul.edu.tr AUZEF vize sınav sonuçları AÇIKLANDI!

SINAV TAKVİMİ GÜNCELLENDİ

AUZEF sınav takvimi güncellendi. Yapılan duyuruda, "Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır.

MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir." denildi.

AUZEF VİZE SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023 | auzefsinav.istanbul.edu.tr AUZEF vize sınav sonuçları AÇIKLANDI!

AUZEF DEĞERLENDİRME

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

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