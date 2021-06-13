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Haberler FotoHaber Çarpım Tablosu Ezberleme (Kolay Yöntem) - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi
Giriş Tarihi: 13.06.2021 23:55 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 13:28

Çarpım Tablosu Ezberleme (Kolay Yöntem) - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi

Temel aritmetik işlemlerinin en önemli parçası olan çarpım tablosu, çarpma işlemlerinin hızlı bir şekilde hesaplanması için kullanılır. Matematik dersinin temeli olan çarpım tablosu okul hayatına atıla öğrencilerin ilk öğrendiği konulardan da birisidir. Matematiğin temeli olarak da adlandırılan çarpım tablosu genellikle kitaplardan ezberleme çabası içerisine girilse de internet üzerinden de 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler ve 9'lar çarpım tablosu resmi araştırılmaktadır. Çarpım tablosu ezberleme ve öğrenmek için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Çarpım Tablosu Ezberleme - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi

Eğitim hayatına yeni başlayan ilkokul öğrencilerinin ilk öğrendiği konulardan birisidir. Çarpım tablosu ezberleme işlemi büyük önem taşımaktadır. Genellikle ders kitaplarından ezberlenen çarpım tablosu teknolojinin gelişmesiyle birlikte akıllı telefonlar ya da bilgisayarlar aracılığıyla internet üzerinden de en çok araştırılan konulardan birisi olmuştur. 1'ler, 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler ve 9'lar çarpım tablosu resmi ve çarpım tablosu ezberleme, öğrenme tekniklileri bu başlık altında yer alıyor.

ÇARPIM TABLOSU EZBERLEME

Çarpım tablosu, temel aritmetik işlemlerinin en önemli parçası olup, birbiriyle çarpılan sayıların çarpımlarını gösteren sistemdir. Çarpım tablosu ile günlük hayatımızdaki çarpım ve hesaplama işlemlerini kolaylıkla yapabilmekteyiz.

Yapılan birtakım araştırmalara göre çarpım tablosunun 1800 yıl önce ilk kez Çin'de kullanılmaya başladığı söylenmektedir. Bu tablonun kim tarafından oluşturulmuş olduğuna dair bir bilgi ise yer almamaktadır.

Eğitim hayatına başlayan her öğrencinin ilk öğrendiği işlemlerden birisidir. Çarpım tablosunun en kolay adımı 1'ler ve 2'lerdir. Sonrasında ilk olarak zor gelse de kısa bir sürede ezberlenmektedir.

Çarpım Tablosu Ezberleme - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi

1'LER ÇARPIM TABLOSU

1 X 1 = 1

1 X 2 = 2

1 X 3 = 3

1 X 4 = 4

1 X 5 = 5

1 X 6 = 6

1 X 7 = 7

1 X 8 = 8

1 X 9 = 9

1 X 10 = 10

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Çarpım Tablosu Ezberleme - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi

2'LER ÇARPIM TABLOSU

2 X 1 = 2

2 X 2 = 4

2 X 3 = 6

2 X 4 = 8

2 X 5 = 10

2 X 6 = 12

2 X 7 = 14

2 X 8 = 16

2 X 9 = 18

2 X 10 = 20

Çarpım Tablosu Ezberleme - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi

3'LER ÇARPIM TABLOSU

3 X 1 = 3

3 X 2 = 6

3 X 3 = 9

3 X 4 = 12

3 X 5 = 15

3 X 6 = 18

3 X 7 = 21

3 X 8 = 24

3 X 9 = 27

3 X 10 = 30

Çarpım Tablosu Ezberleme - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi

4'LER ÇARPIM TABLOSU

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

Çarpım Tablosu Ezberleme - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi

5'LER ÇARPIM TABLOSU

5 x 1 = 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

Çarpım Tablosu Ezberleme - 1’ler, 2’ler, 3’ler, 4’ler, 5’ler, 6’lar, 7’ler, 8’ler ve 9’lar Çarpım Tablosu Resmi

6'LAR ÇARPIM TABLOSU

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

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