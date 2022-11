İstiklal Marşı Okunuşu - İstiklal Marşı 10 Kıta Sözleri, İlk İki Kıtasının Notaları, Yazılışı ve Nefes Yerleri

İstiklal Marşının Önemi Nedir?

İstiklal Marşı Türk halkı için bağımsızlığın sembolü anlamına gelir. Bu marşı bilmek her vatanseverin de önemli görevleri arasında yer alır. On kıtayı tamamen bilmek herkes için kolay olmasa da ilk iki kıtayı mutlaka bilmek büyük bir öneme sahiptir. İstiklal Marşı'nın söz yazarı Mehmet Akif Ersoy marşı 1921 senesinde yazmıştır. Marşın bestesi ise Osman Zeki Üngör ile Adgar Manas'a aittir. On kıtadan oluşan bu marş bir yarışmanın sonunda ortaya çıkmıştır.