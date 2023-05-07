YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA | 2023 YKS (TYT AYT) sınav giriş belgesi yayınlandı mı, üniversite sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

YKS sınav giriş belgesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihine yaklaşık 10 gün öncesinde bu belgeleri erişim açıyor. Ancak bu yıl erken bir bekleyiş doğdu. Bu noktada "2023 YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Gelişmeler için gözler ÖSYM resmi sitesinden gelecek son dakika açıklamasında. Peki, YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, sınav yerleri ne zaman ayın kaçında açıklanacak? İşte detaylar.