1 trilyonluk pazara doping etkisi! E-ticaret şirketleri yeni yasaya uyum sürecini hızlandırdı

OYBİRLİĞİYLE YASALAŞMIŞTI

1 Temmuz 2022'de TBMM'de oybirliği ile yasalaşan kanun daha sonra anlaşılmayan bir nedenle CHP tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Hatta bir e-ticaret firmasının Cumhuriyet gazetesine yasa aleyhine haberler yapması için çikolata kutusunda 500 bin TL verdiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Mahkeme ise iptal istemini oybirliğiyle reddetmişti.