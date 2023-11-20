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Haberler Fotohaber 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası geliyor! 🏡 İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartlar neler?
Giriş Tarihi: 20.11.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:45

1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası geliyor! 🏡 İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartlar neler?

1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranı ve vade sayısı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez ev sahibi olacaklara müjdeli haber gelmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çalışmalar yapılacağını belirtmişti. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ilk kez ev sahibi olacaklar için çalışmalarını sürdürüyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü kulağı ilk evim konut kredisi kampanyası için gelecek açıklamalarda. Peki; İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler? İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası geliyor! 🏡 İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartlar neler?

15 yıl vade ve 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde ilk kez ev alacak kişiler için yeni konut kredisi kampanyası sinyali vermişti. Merkez Bankası ve BDDK yeni kampanyanın hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda ise ''İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?'' soruları yanıt arıyor. Kampanya detayları ve son durumu hakkında bilgi almak isteyenler hükümetten gelecek resmi açıklamalara kilitlendi. İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve hakkında tüm merak edilenler…

1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası geliyor! 🏡 İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartlar neler?

ORTA VADELİ PROGRAM İLE İLK KEZ EV ALACAKLAR DESTEKLENECEK!

BDDK tarafından alınan karara göre, ikinci konutunu alacaklar için kredi sınırlanması getirildi. Ev tapusu olan kişiler, ikinci bir ev almaları halinde evin değerinin yüzde 90'ı değil, yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek.

Buna göre yatırım amacının dışına çıkılarak ilk kez ev alacaklar desteklenecek. Düşük faizli konut kredisi bu noktada uygulanacak.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında yer alacak 1.20 faizli konut kredisinde ilk açıklamalar şöyle:

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1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası geliyor! 🏡 İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartlar neler?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ AÇIKLADI: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞIYOR!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktardı:

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bu kapsamda katılım Finans ve kalkınma bankacılığı konuları gündeme geldi. Buralarda etkili şekilde yine iyi projelere destek olan, parası olana değil bir sistemi nasıl geliştiririz bunlar konuşuldu. Konut arzı konusunda daha fazla artırma, birinci konut edinimini daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası geliyor! 🏡 İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartlar neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dar gelirlini konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.

Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

Düşük faizli konut kredisinde örnek hesaplar şöyle:

1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası geliyor! 🏡 İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartlar neler?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

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