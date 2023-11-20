1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası geliyor! 🏡 İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor, şartlar neler?

1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranı ve vade sayısı araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk kez ev sahibi olacaklara müjdeli haber gelmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çalışmalar yapılacağını belirtmişti. Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ilk kez ev sahibi olacaklar için çalışmalarını sürdürüyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların gözü kulağı ilk evim konut kredisi kampanyası için gelecek açıklamalarda. Peki; İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler? İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile konut kredisi kampanyası ile ilgili merak edilen tüm detaylar…