1.20 faiz oranı ile İlk Evim konut kredisi kampanyası! İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranı ve vade süresi gibi detaylar merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut arzını artırmak için ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtmişti. Orta Vadeli Program kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklara düşük faizli kredi imkanı için çalışmalar devam ediyor. Uzun vadeye yayılmış bir şekilde konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar ''İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile İlk Evim konut kredisi şartları ve hesaplama tablosu…