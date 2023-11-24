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Haberler Fotohaber 1.20 faiz oranı ile İlk Evim konut kredisi kampanyası! İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?
Giriş Tarihi: 24.11.2023 13:54 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 13:54

1.20 faiz oranı ile İlk Evim konut kredisi kampanyası! İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?

1.20 faizli İlk Evim konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranı ve vade süresi gibi detaylar merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut arzını artırmak için ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtmişti. Orta Vadeli Program kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklara düşük faizli kredi imkanı için çalışmalar devam ediyor. Uzun vadeye yayılmış bir şekilde konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar ''İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile İlk Evim konut kredisi şartları ve hesaplama tablosu…

1.20 faiz oranı ile İlk Evim konut kredisi kampanyası! İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?

15 yıl vade ve 1.20 faizli İlk Evim konut kredisi son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan yeni konut kredisi kampanyası için çalışmalar sürüyor. İlk kez ev alacak kişiler bir süredir gündemde olan kampanyanın ayrıntıları için hükümetten gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda ''İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?'' soruları yanıt arıyor. İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faiz oranı ile konut kredisi başvuru şartları, tarihleri ve hakkında tüm merak edilenler…

1.20 faiz oranı ile İlk Evim konut kredisi kampanyası! İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ AÇIKLADI

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması sonrası gündeme gelen düşük faizli konut kredisi ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli bir açıklama geldi. Peki ilk kez konut alanlar kredi başvurusu ne zaman, uygun kredi başvuru şartları neler, vade ve faiz oranı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi verilmesi planlanıyor. Bu noktada, düşük faizli konut kredisi hakkında araştırmalar da hız kazandı.

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1.20 faiz oranı ile İlk Evim konut kredisi kampanyası! İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?

OVP KAPSAMINDA İLK KEZ EV ALACAKLARA DESTEK!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk evini alacaklara sağlanacak kredi desteği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açklamasında "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" ifadelerini kullandı.

1.20 faiz oranı ile İlk Evim konut kredisi kampanyası! İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?

Yılmaz, hükümetin ilk evini alacak vatandaşlara yönelik kredi desteğinin nasıl olacağına ilişkin soruya yanıt verdi:

"İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz.

İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk.

İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde…

Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

1.20 faiz oranı ile İlk Evim konut kredisi kampanyası! İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman başlıyor ve şartlar neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar devam ediyor. Kredide beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranı şeklinde.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin yıl sonuna kadar TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Dar gelirlinin konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Konuya dair detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

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