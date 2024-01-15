167 ülkenin yıllık enerjisini harcadı! En şaşırtan yatırım aracı oldu...

BİTCOİN, ÇÖZÜMLEMELER SONUCUNDA KAZANILIYOR

Kripto para ekosisteminde Bitcoin'in geliştiricisi Satoşi Nakamoto'nun tasarımına göre Bitcoin madenciliği yapan kullanıcılar, sistem üzerinde matematik denklemlerini çözerek oluşturdukları bloklar karşılığında Bitcoin kazanıyor.

Nakamoto, ilk kez 3 Ocak 2009'da Bitcoin kazanmak için soruları çözerek ilk bloku oluşturdu ve bunun karşılığında 50 Bitcoin'in sahibi oldu. Sistemde dolaşıma giren Bitcoin sayısı 19,6 milyona ulaşmış durumda ancak sistem şartları gereği en fazla 21 milyon üretilebilecek.

Bitcoin'in kazanmak isteyen madencilerin blok oluşturması için yaklaşık 10 dakika süren denklemleri çözmesi gerekiyor ve her yarılanma döneminde 210 bin blokun çözülmesine izin veriliyor.

210 bin blok oluşumu tamamlandığında sistem yarılanma dönemine giriyor ve oluşturulan blok karşılığında alınacak Bitcoin miktarı düşüyor. Bu yöntemin çok fazla madencilik yapılması ve Bitcoin'in piyasa değerinin düşürülmesine karşı bir önlem olarak koyulduğu iddia ediliyor.

Ancak 2012'de gerçekleşen ilk yarılanma işleminde blok başına çözüm ödülü 25 Bitcoin'e, 2016'da yaşanan 2. yarılanmada 12,5, 2020'de yaşanan 3. yarılanma döneminde ise 6,25'e düştü.

Bu yıl yaşanması beklenen 4. yarılanmada çözülen blok başına Bitcoin ödülünün 3,125'e düşmesi bekleniyor.

Bu şekilde son blok çözülene kadar sistemin 28 yarılanma dönemi geçirmesi ve son blokun 2140 yılına doğru çözülmesi bekleniyor.