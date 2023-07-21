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Haberler Fotohaber FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! 2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?
Giriş Tarihi: 21.07.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 14:49

FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! 2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

2023 Temmuz FED faiz kararı açıklanıyor. ABD Merkez Bankası faiz oranı ile altın fiyatları başta olmak üzere kripto para, dolar kuru gibi birçok piyasa etkilenecek. ABD enflasyon rakamları da göz önünde bulundurularak alınacak karar için anket sonuçları araştırılıyor. Kara öncesi FED faiz beklentisi de gündemdeki yerini aldı. Başkan Jerome Powell açıklamasına odaklanıldı. Faiz artırımı gelecek mi araştırılıyor. Peki, 2023 Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? İşte, ilk tahminler…

FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! 2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Altın fiyatlarında ONS bazında etkili olması beklenen ABD Merkez Bankası kararı yeni toplantı ile bekleniyor. 2023 Temmuz FED faiz kararı ne olur sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Piyasalarda birçok kalem bu karardan etkilenecek. Peki, Temmuz ayı FED faiz beklentisi ne yönde, yeni karar ne olur? İşte, detaylar…

FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! 2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv Bankası FED'in faiz toplantısı, paylaşılan takvime göre; 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! 2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

Temmuz: 25-26

Eylül: 19-20

Ekim/Kasım: 31-1

Aralık: 12-13

FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! 2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

FED FAİZ BEKLENTİSİ AÇIKLANDI!

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası (Fed) üzerindeki baskıyı azaltabileceği beklentisiyle pozitif seyrediyor.

Fed'in enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçlenirken, bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin Fed'in para politikasına ilişkin ipuçları vermesi bekleniyor.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! 2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu veri öncesi, Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

Analistler, ülkede haziran ayı enflasyonuna ilişkin piyasa beklentilerinin aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 olduğunu anımsattı.

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