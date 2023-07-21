Giriş Tarihi: 21.07.2023 14:49 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 14:49

FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! 2023 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası faiz beklentisi ne yönde?

2023 Temmuz FED faiz kararı açıklanıyor. ABD Merkez Bankası faiz oranı ile altın fiyatları başta olmak üzere kripto para, dolar kuru gibi birçok piyasa etkilenecek. ABD enflasyon rakamları da göz önünde bulundurularak alınacak karar için anket sonuçları araştırılıyor. Kara öncesi FED faiz beklentisi de gündemdeki yerini aldı. Başkan Jerome Powell açıklamasına odaklanıldı. Faiz artırımı gelecek mi araştırılıyor. Peki, 2023 Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, ne olur? İşte, ilk tahminler…