2023 yılının son haftasına dikkat! Emekliler, işçiler, EYT’liler ve emekli olmak isteyenler...

ASGARİ ÜCRET DEĞİŞİYOR

Milyonlarca çalışanı direkt ilgilendiren ve 81 milyonu etkileyen asgari ücret için son toplantı yapılacak. Böylece 2024 yılında geçerli olacak brüt ve net asgari ücret rakamları açıklanmış olacak. İlk iki toplantıda yapılan görüşmelere göre asgari ücreti belirleyecek en önemli veri enflasyon olacak. Buna göre de yüzde 40'dan başlayarak yüzde 50'ye uzanan bir artış söz konusu olacak. Burada yüzde 45 artış ile net asgari ücret 16.500 lirayı geçerken yüzde 50 artış ile 17 bin lirayı geçmiş olacak. Edinilen bilgilere göre yüzde 45 artış ile net asgari ücretin 16.500 TL olması bekleniyor. Belirlenecek asgari ücret 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Asgari ücretin en geç 31 Aralık'ta resmi gazetede yayımlanması gerekiyor.