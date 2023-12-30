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Haberler Fotohaber 2024 Bedelli askerlik ücretleri belli oluyor | 2024 MSB Bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı, ne kadar kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:30 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 00:30

2024 Bedelli askerlik ücretleri belli oluyor | 2024 MSB Bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı, ne kadar kaç TL?

MSB 2024 bedelli askerlik ücretle yeni yılda belli oluyor. 2024 bedelli askerlik adayları tarafından ücretler sorgulanmaya başladı. Askerliğe başvuracak milyonarca aday 2024 yılı bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? sorularına yanıt aranmaya devam ediyor. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte gözler yeniden bedelli askerlik ücretlerine çevrildi. 2024 yılı için memur maaşlarına göre bedelli askerlik ücretleri yeniden hesaplanacak. MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, ne kadar, kaç TL olacak? Detaylarda

2024 BEDELLİ ASKERLİK ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? 2024 MSB Bedelli askerlik ücretleri

Geçtiğimiz temmuz ayında memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri de değişmişti. Asgari ücretle birlikte birçok kalemde yaşanacak değişmenin ardından bedelli askerlik ücreti araştırması başladı. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

2024 BEDELLİ ASKERLİK ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? 2024 MSB Bedelli askerlik ücretleri

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.
Memur aylık katsayısına göre hesaplanan ücret, 1 Temmuz ila 31 Aralık 2023 tarihi arasında katsayının 0,509796 olmasıyla 122.351,04 TL olarak belirlenmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

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2024 BEDELLİ ASKERLİK ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? 2024 MSB Bedelli askerlik ücretleri

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE SON GÜN NE ZAMAN?

2023 yılı bedelli askerlik başvuruları 29 Aralık tarihinde bitecek. Müracaat işlemi; yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunarak ödeme yapmalarını kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? 2024 MSB Bedelli askerlik ücretleri

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor. Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Mal Müdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

2024 BEDELLİ ASKERLİK ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? 2024 MSB Bedelli askerlik ücretleri

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

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