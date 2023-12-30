2024 Bedelli askerlik ücretleri belli oluyor | 2024 MSB Bedelli askerlik ücretleri açıklandı mı, ne kadar kaç TL?

Giriş Tarihi: 30.12.2023 00:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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MSB 2024 bedelli askerlik ücretle yeni yılda belli oluyor. 2024 bedelli askerlik adayları tarafından ücretler sorgulanmaya başladı. Askerliğe başvuracak milyonarca aday 2024 yılı bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? sorularına yanıt aranmaya devam ediyor. Asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte gözler yeniden bedelli askerlik ücretlerine çevrildi. 2024 yılı için memur maaşlarına göre bedelli askerlik ücretleri yeniden hesaplanacak. MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, ne kadar, kaç TL olacak? Detaylarda