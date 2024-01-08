Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 2024 KOBİ'lerin yılı olacak! Türkiye E-İhracat Platformu faaliyete başlıyor! Bakan Bolat: Siz ihracat yapın biz yanınızdayız...
Giriş Tarihi: 08.01.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 15:36

2024 KOBİ'lerin yılı olacak! Türkiye E-İhracat Platformu faaliyete başlıyor! Bakan Bolat: Siz ihracat yapın biz yanınızdayız...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KOBİ'lerin ihracatını artırmasına çok önem verdiklerine vurgu yaparak, "2024 yılında bu desteklerimizi 22 milyar lira olarak açıkladık ve yıl bitiminde göreceksiniz bunu biraz daha artıracağız. Siz ihracat yapın biz yanınızdayız, siz yeni pazarlar arayın biz yanınızdayız, gençler ihracata başlasın biz yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

2024 KOBİ’lerin yılı olacak! Türkiye E-İhracat Platformu faaliyete başlıyor! Bakan Bolat: Siz ihracat yapın biz yanınızdayız...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KOBİ'lerin ihracatını artırmasına çok önem verdiklerine vurgu yaparak, "2024 yılında bu desteklerimizi 22 milyar lira olarak açıkladık ve yıl bitiminde göreceksiniz bunu biraz daha artıracağız. Siz ihracat yapın biz yanınızdayız, siz yeni pazarlar arayın biz yanınızdayız, gençler ihracata başlasın biz yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

2024 KOBİ’lerin yılı olacak! Türkiye E-İhracat Platformu faaliyete başlıyor! Bakan Bolat: Siz ihracat yapın biz yanınızdayız...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Genç İş İnsanları Derneğinin (TÜGİAD) Maslak'taki genel merkez açılışına katıldı. Bakan Bolat konuşmasında 1986 yılından bu yana Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteren TÜGİAD'ın yeni genel merkez binasının açılışına katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2024 KOBİ’lerin yılı olacak! Türkiye E-İhracat Platformu faaliyete başlıyor! Bakan Bolat: Siz ihracat yapın biz yanınızdayız...

"SLOGANIMIZ 2G"

Gençlerin ve genç girişimcilerin önemine dikkati çeken Bolat, "Bizim bir sloganımız var '2G' diye. O da şu, Türkiye'nin geleceği 'gençlerimiz ve girişimcilerimiz.' TÜGİAD hem genç hem girişimci. İkisini birleştirmiş genç girişimciler derneği olarak, konfederasyon olarak ortaya çıkmış. Bu açıdan Türkiye için önemli bir kazanç." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, hükümet olarak gençlerin iyi yetişmesi, eğitim almaları, vasıflı, donanımlı olmaları, girişimlerinde başarılı olup Türk ekonomisini daha yukarı seviyelere taşımaları için teşvik mekanizmaları, destek ve hibe fonlarıyla onların yanında olduklarını vurguladı.

Dünya ekonomisinin, ticaretinin zor bir süreçten geçtiğini ancak tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin millet, devlet ve ekonomisiyle dimdik ayakta durduğunu belirten Bolat, "Gerek içeride yaşadığımız bu sıkıntılı ilk yarıya rağmen gerekse dünya üretiminin durgunlaşması, dünya ticaretinin yüzde 5'e yakın gerilemesine rağmen bizim büyüme, istihdam ve ihracat cephesinde, dış ticaret ve cari açıkları azaltma cephelerinde karnemiz olumlu." değerlendirmesinde bulundu.

2024 KOBİ’lerin yılı olacak! Türkiye E-İhracat Platformu faaliyete başlıyor! Bakan Bolat: Siz ihracat yapın biz yanınızdayız...

"KIZILDENİZ'DE 3-4 HAFTADIR BİR GEÇİŞ SORUNU YAŞANIYOR"

Kızıldeniz'de yaşanan gerginliğe değinen Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Kızıldeniz'de 3-4 haftadır bir geçiş sorunu yaşanıyor. Süveyş Kanalı üzerinden gelecek ticaret gemileri gelemiyorlar. Orada bir gerilim var, bir jeopolitik ve askeri çatışma ortamı var. Deniz taşımacılık şirketleri Ümit Burnu'nu dolaşmak istiyor. Bu şu demek; Avrupa'ya gelecek mallar, 1 ay gecikecek ve maliyet artacak, lojistik fiyatları artacak. Bizim de o bölgeye yönelik ticaretimiz açısından bir olumsuzluk oluşturuyor ama Türkiye'nin konumu o kadar güzel ki Avrupa, lojistik ve tedarik anlamında bu kayıp karşısında Türkiye'den ithalatı tercih etmeye başlıyor. Çünkü Türkiye'den iki günde biz kaliteli Türk mallarını lojistik gücümüzle beraber Avrupa pazarlarına çok rahat ulaştırabiliyoruz. Yani Türkiye her daim dünyada hangi zorluklar ortaya çıkarsa çıksın Allah'ın izniyle üstünlükleriyle beraber üste çıkmayı ve bu sıkıntıları aşmayı biliyor."

2024 KOBİ’lerin yılı olacak! Türkiye E-İhracat Platformu faaliyete başlıyor! Bakan Bolat: Siz ihracat yapın biz yanınızdayız...

"KOBİ'LERİMİZİN İHRACATINI ARTIRMAK ÇOK ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR HUSUS"

Ticaret Bakanlığı olarak ticareti artırmayı istediklerini vurgulayan Bolat, bunu yaparken de daha rekabetçi, yüksek katman değerli AR-GE inovasyon tasarım ve marka boyutuyla pazar çeşitlendirmesini de öncelik alan bir ihracat yapısı tesis etme politikası izlediklerini bildirdi.

Bolat, küresel gelişmeler karşısında da politikalarda çeşitli uyumlar, adaptasyonlar yaptıklarını kaydederek, "KOBİ'lerimizin ihracatını artırmak çok önem verdiğimiz bir husus. Türkiye'de KOBİ'lerin toplam ihracattaki payı artık yüzde 30'a yaklaştı. Bu önemli bir başarı. Yani bundan 20 sene önce KOBİ'lerin ihracattaki payı çok çok düşük seviyelerdeydi." dedi.

Geçen yıl mal ve hizmet ihracatçılarına toplam 11 milyar 700 milyon lira destek verdiklerini anımsatan Bolat, "Bu bizim Bakanlığımızın toplam bütçesinin yüzde 60'ı idi. 2024 yılında bu desteklerimizi 22 milyar lira olarak açıkladık ve yıl bitiminde göreceksiniz bunu biraz daha artıracağız. Siz ihracat yapın biz yanınızdayız, siz yeni pazarlar arayın biz yanınızdayız, gençler ihracata başlasın biz yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA