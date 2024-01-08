2024 KOBİ’lerin yılı olacak! Türkiye E-İhracat Platformu faaliyete başlıyor! Bakan Bolat: Siz ihracat yapın biz yanınızdayız...

"SLOGANIMIZ 2G"

Gençlerin ve genç girişimcilerin önemine dikkati çeken Bolat, "Bizim bir sloganımız var '2G' diye. O da şu, Türkiye'nin geleceği 'gençlerimiz ve girişimcilerimiz.' TÜGİAD hem genç hem girişimci. İkisini birleştirmiş genç girişimciler derneği olarak, konfederasyon olarak ortaya çıkmış. Bu açıdan Türkiye için önemli bir kazanç." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, hükümet olarak gençlerin iyi yetişmesi, eğitim almaları, vasıflı, donanımlı olmaları, girişimlerinde başarılı olup Türk ekonomisini daha yukarı seviyelere taşımaları için teşvik mekanizmaları, destek ve hibe fonlarıyla onların yanında olduklarını vurguladı.

Dünya ekonomisinin, ticaretinin zor bir süreçten geçtiğini ancak tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin millet, devlet ve ekonomisiyle dimdik ayakta durduğunu belirten Bolat, "Gerek içeride yaşadığımız bu sıkıntılı ilk yarıya rağmen gerekse dünya üretiminin durgunlaşması, dünya ticaretinin yüzde 5'e yakın gerilemesine rağmen bizim büyüme, istihdam ve ihracat cephesinde, dış ticaret ve cari açıkları azaltma cephelerinde karnemiz olumlu." değerlendirmesinde bulundu.