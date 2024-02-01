2024 Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

Giriş Tarihi: 01.02.2024 05:55
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
05:55
Borsa yatırımcılarının uzun süredir beklediği halka arzlar yeniden başladı. 2015 yılında kurulan bilişim şirketi Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile detayları belli olan arzda talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı gibi konular takip ediliyor. Peki, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, detaylar...