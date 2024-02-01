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Haberler Fotohaber 2024 Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 01.02.2024 05:55 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 05:55

2024 Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

Borsa yatırımcılarının uzun süredir beklediği halka arzlar yeniden başladı. 2015 yılında kurulan bilişim şirketi Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile detayları belli olan arzda talep toplama tarihleri, borsa kodu, hisse fiyatı gibi konular takip ediliyor. Peki, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var? İşte, detaylar...

2024 Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda soruları gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz büyüklüğü 945 Milyon TL olacak. Dağıtılacak pay miktarı da belli oldu. Bu noktada ise Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? soruları arama motorları üzerinde yerini almaya başladı. İşte, şirketin halka arz süreci hakkında ayrıntılı bilgiler…

2024 Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

SPK'DAN 2 ŞİRKETİN HALKA ARZINA ONAY!
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve Bor Şeker AŞ'nin halka arzına onay verdi

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2024 Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZI NE ZAMAN?
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin talep toplama tarihileri henüz belli olmadı. Şirketin Şubat ayında talep toplanması bekleniyor. Halka arz tarihi kesinleştiğinde haberimize eklenecektir.

2024 Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİSSE KODU NE?
Borsa İstanbul'un yeni şirketlerinden biri olacak olan Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'nin hisse kodu belli olduğunda haberimize eklenecektir.

2024 Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri'ne ait paylar 35 TL'den halka arz edilecek. Satışa sunulan payların nominal değeri 1 TL olup, sabit satış fiyatı ise 35 TL olarak belirlenmiştir.

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