2024 Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hangi bankalardan kaç lot veriyor, fiyatı ne kadar?

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda soruları gündemdeki yerini aldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz büyüklüğü 945 Milyon TL olacak. Dağıtılacak pay miktarı da belli oldu. Bu noktada ise Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? soruları arama motorları üzerinde yerini almaya başladı. İşte, şirketin halka arz süreci hakkında ayrıntılı bilgiler…