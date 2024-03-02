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Haberler Fotohaber 2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Şubat enflasyon beklentiler ne?
Giriş Tarihi: 02.03.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 16:51

2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Şubat enflasyon beklentiler ne?

Fiyatlar genel düzeyinde belirli bir zaman diliminde meydana gelen değişme oranını ifade eden enflasyon oranlarının 2024 Şubat TÜİK verileri bekleniyor. Söz konusu oran ülke genelindeki fiyat artışlarının ölçüsü olarak kullanılan fiyat endekslerine bakılarak bulunur ve ekonomik verilerin belirlenmesinde önemli yer oynar. Piyasalar için büyük bir öneme sahip enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. TÜİK Şubat ayı enflasyon verileri açıklanıyor. Peki, enflasyon açıklandı mı, 2024 TÜİK Enflasyon rakamları/oranları ne oldu?

2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Şubat enflasyon beklentiler ne?

Yeni yılın ilk ayı Ocak için enflasyon oranı açıklandı. TÜİK, ocakta enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Aylık en fazla artış yüzde 17.68 ile sağlıkta olurken, bunu yüzde 12.17 ile lokanta ve oteller, yüzde 9.07 ile eğlence ve kültür izledi. Gözler şimdi 2024 yılı Şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki 2024 Şubat enflasyon verileri belli oldu mu

2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Şubat enflasyon beklentiler ne?

2024 ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Mart pazar gününe denk geldiği için şubat ayı enflasyon rakamları 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak.

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2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Şubat enflasyon beklentiler ne?

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşti.

2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Şubat enflasyon beklentiler ne?

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,99 olasılıkla yüzde 16,00 –20,99 aralığında, yüzde 47,65 olasılıkla yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 20,80 olasılıkla ise yüzde 26,00 –30,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Şubat enflasyon beklentiler ne?

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,33'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 -20,99 aralığında, yüzde 46,67'sinin beklentilerinin yüzde 21,00 –25,99 aralığında, yüzde 21,67'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 –30,99 aralığında olduğu gözleniyor.

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