Giriş Tarihi: 02.03.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
16:51
2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Şubat enflasyon beklentiler ne?
Fiyatlar genel düzeyinde belirli bir zaman diliminde meydana gelen değişme oranını ifade eden enflasyon oranlarının 2024 Şubat TÜİK verileri bekleniyor. Söz konusu oran ülke genelindeki fiyat artışlarının ölçüsü olarak kullanılan fiyat endekslerine bakılarak bulunur ve ekonomik verilerin belirlenmesinde önemli yer oynar. Piyasalar için büyük bir öneme sahip enflasyon verileri için gözler TÜİK'e çevrildi. TÜİK Şubat ayı enflasyon verileri açıklanıyor. Peki, enflasyon açıklandı mı, 2024 TÜİK Enflasyon rakamları/oranları ne oldu?