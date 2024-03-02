2024 TÜİK ENFLASYON VERİLERİ || TÜİK enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, 2024 Şubat enflasyon beklentiler ne?

Yeni yılın ilk ayı Ocak için enflasyon oranı açıklandı. TÜİK, ocakta enflasyonu aylık bazda yüzde 6.7, yıllık bazda ise yüzde 64.86 olarak açıkladı. Aylık en fazla artış yüzde 17.68 ile sağlıkta olurken, bunu yüzde 12.17 ile lokanta ve oteller, yüzde 9.07 ile eğlence ve kültür izledi. Gözler şimdi 2024 yılı Şubat ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki 2024 Şubat enflasyon verileri belli oldu mu