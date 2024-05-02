Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 08:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 08:29

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren yeni torba kanunda ek gösterge düzenlemesinin yer alıp almadığı merak ediliyor. Bu sebeple 3600 ek gösterge torba yasada var mı sorusuna yanıt aranıyor. Birinci sınıf memurlar için planlanan yeni düzenleme için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika açıklamalarında. Peki; 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge son dakika haberleri: Birinci derece memurların yararlanacağı düzenlemenin ne zaman Meclis'e geleceği merak ediliyor. Bakan Işıkhan, konu ile ilgili son açıklamasında ''Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek göstergeyi en yakın zamanda hayata geçireceğiz'' demişti. Geri sayım devam ederken düzenlemede son durum merak ediliyor. Peki; 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, torba yasada var mı, kimleri kapsıyor? İşte, detaylar...

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?

"Geçtiğimiz yıl yaptığımız 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesiyle ek göstergelerini yeniden belirlenmesini sağlamıştık. 3 bin 600 ek gösterge düzenlemesini genişleteceğimizi duyurmuştuk. Bu sözümüzü de önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz." şeklinde açıklama yapan Başkan Erdoğan "Çalışma Meclisimizin çalışma hayatının gelecek yüzyılı temalı 13. toplantısını önümüzdeki aylarda gerçekleştirmeyi planlıyoruz." şeklinde düzenleme tarihine dikkat çekmişti.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

Ancak düzenlemenin torba yasa içerisinde yer alıp almayacağı henüz kesinleşmedi.

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis’ten geçti mi, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.

SON DAKİKA