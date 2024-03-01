Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
10:05
3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?
3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanmaya bekleyen milyonlarca kamu çalışanı için Bakan Işıkhan'dan müjde gelmişti. Emeklilik, emekli aylığı, ikramiye, maaş gibi birçok unsurda etkili olacak düzenleme için bekleyiş sürüyor. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin kabul edilmesiyle birlikte 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alının birinci dereceye ulaşan memurlara ek gösterge verilecek. Yapılacak düzenlemeler için çalışmalar için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Işıkhan buluştu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, kimlere verilecek?