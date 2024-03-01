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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 01.03.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:05

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanmaya bekleyen milyonlarca kamu çalışanı için Bakan Işıkhan'dan müjde gelmişti. Emeklilik, emekli aylığı, ikramiye, maaş gibi birçok unsurda etkili olacak düzenleme için bekleyiş sürüyor. Torba Yasa'nın tüm maddelerinin kabul edilmesiyle birlikte 7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alının birinci dereceye ulaşan memurlara ek gösterge verilecek. Yapılacak düzenlemeler için çalışmalar için Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Işıkhan buluştu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa'da var mı, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge son durum takip edilirken birinci sınıf memurlar için çıkması planlanan düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacakları merak ediliyor. Son çıkan 3600 ek gösterge düzenlemesinden polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri yararlanmıştı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada 3600 ek gösterge yer alacak mı?

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI İLE BAKAN IŞIKHAN GÖRÜŞTÜ!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Genel Başkan Yalçın, "5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği '1. Dereceye 3600 Ek Gösterge' çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE 2. TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Yeni torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE || 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Torba Yasa’da var mı, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

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