Giriş Tarihi: 01.05.2024 06:27
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
06:27
3600 EK GÖSTERGE HABERLERİ 2024 | 3600 Ek gösterge Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Ekonomik düzenlemeleri içeren yeni torba kanunda ek gösterge düzenlemesinin yer alıp almadığı merak ediliyor. Bu sebeple 3600 ek gösterge torba yasada var mı sorusuna yanıt aranıyor. Birinci sınıf memurlar için planlanan yeni düzenleme için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son dakika açıklamalarında. Peki; 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?