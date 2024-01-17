Giriş Tarihi: 17.01.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
00:39
3600 Ek Gösterge için son dakika: 2024 yılı 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek,mecliste mi?
Meclis yeni dönem mesaisine başladı. Yaklaşık 5 buçuk milyon kamu çalışanını ilgilendiren ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Kamu çalışanlarının aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıklarının ve ikramiyelerinin belirlenmesinde rol oynayan ek göstergenin torba yasada olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamu çalışanlarına verdiği müjdeden sonra 2024 ek göstergenin Meclis'in yeni döneminde görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor. 2024 yılı 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek, torba yasada yer alıyor mu?