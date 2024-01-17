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Haberler Fotohaber 3600 Ek Gösterge için son dakika: 2024 yılı 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek,mecliste mi?
Giriş Tarihi: 17.01.2024 00:39 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 00:39

3600 Ek Gösterge için son dakika: 2024 yılı 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek,mecliste mi?

Meclis yeni dönem mesaisine başladı. Yaklaşık 5 buçuk milyon kamu çalışanını ilgilendiren ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Kamu çalışanlarının aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıklarının ve ikramiyelerinin belirlenmesinde rol oynayan ek göstergenin torba yasada olması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamu çalışanlarına verdiği müjdeden sonra 2024 ek göstergenin Meclis'in yeni döneminde görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor. 2024 yılı 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek, torba yasada yer alıyor mu?

3600 Ek Gösterge için son dakika: 2024 yılı 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek,mecliste mi?

Kamu personelleri için önem taşıyan 3600 ek gösterge beklenilmeye başladı. Memurların aylıklarından, emekli maaşlarına ve ikramiyelerine kadar birçok konuda belirleyici rol oynayan ek gösterge için 2024 yılı son durumu

3600 Ek Gösterge için son dakika: 2024 yılı 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek,mecliste mi?

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'TE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?

16 Ocak tarihinde Meclis yeni yıl tatilinden çıkıt. Mesaiye yargı paketiyle başladığı ön görülen Türkiye Büyük Millet Meclisinde torba yasa, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik gibi birçok farklı konunun görüşülmesi bekleniyor.

2024 yılı içerisinde 3600 ek göstergenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Bakan Vedat Işıkhan bunun müjdesini vermişti.

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3600 Ek Gösterge için son dakika: 2024 yılı 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek,mecliste mi?

BAKAN IŞIKHAN'dan 3600 EK GÖSTERGE MÜJDESİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

3600 Ek Gösterge için son dakika: 2024 yılı 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek,mecliste mi?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların ve memur emeklilerinin aylık maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesi için kullanılan kriterlerden biridir. Ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyelerinin yüksek olması anlamına gelir. Sahip olduğu unvan içinde ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun maaşı ve ikramiyesi aynı olmaz.

3600 Ek Gösterge için son dakika: 2024 yılı 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek,mecliste mi?

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

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