3600 Ek Gösterge için son dakika: 2024 yılı 3600 Ek gösterge görüşmeleri başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek,mecliste mi?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların ve memur emeklilerinin aylık maaşlarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesi için kullanılan kriterlerden biridir. Ek göstergenin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyelerinin yüksek olması anlamına gelir. Sahip olduğu unvan içinde ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun maaşı ve ikramiyesi aynı olmaz.