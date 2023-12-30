Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:39
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
22:39
3600 EK GÖSTERGE İÇİN SON DURUM HABERLERİ: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?
2024 yılı bütçe görüşmelerinin sonlanmasının ardından 3600 ek gösterge düzenlemesi için kamu çalışanları ve emekli kamu personellerinin gözleri mecliste. Torba yasa görüşmelerinin ilkinde 86 maddenin 42 maddesi onaylanmıştı. Kalan maddelerin meclisten geçmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan devlet memurları için müjdeyi verdi. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi? İşte detaylar