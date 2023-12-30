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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE İÇİN SON DURUM HABERLERİ: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:39 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 22:39

3600 EK GÖSTERGE İÇİN SON DURUM HABERLERİ: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?

2024 yılı bütçe görüşmelerinin sonlanmasının ardından 3600 ek gösterge düzenlemesi için kamu çalışanları ve emekli kamu personellerinin gözleri mecliste. Torba yasa görüşmelerinin ilkinde 86 maddenin 42 maddesi onaylanmıştı. Kalan maddelerin meclisten geçmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan devlet memurları için müjdeyi verdi. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi? İşte detaylar

3600 EK GÖSTERGE İÇİN SON DURUM HABERLERİ: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?

2024 yılı itibarıyla mecliste birçok konu görüşülecek. Bunların başında torba yasa ve ek gösterge geliyor. Memurlar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren ek gösterge için Türkiye Büyük Millet Meclisinden gelecek haber bekleniyor. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, 3600 kimlere verilecek, 2.torba yasada 3600 ek gösterge var mı?

3600 EK GÖSTERGE İÇİN SON DURUM HABERLERİ: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?

BAKAN IŞIKHAN MÜJDEYİ VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." dedi.

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3600 EK GÖSTERGE İÇİN SON DURUM HABERLERİ: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 ek göstergeyle hali hazırdaki ücretler göz önüne alındığında memurların maaşında yaklaşık 2 bin 250 artış olurken memur emekli ikramiyeleri ise 60 bin liraya yükselecek.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN SON DURUM HABERLERİ: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol oynayan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 3000 olan bir memurdan emeklilikte daha yüksek maaş alabiliyor.

Memuriyette 30. yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşan yükseköğretim mezunu personeller 3600 ek göstergeden yararlanması durumunda maaşında ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN SON DURUM HABERLERİ: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, meclisten geçti mi?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin torba yasada yer alacağı ön görülüyor.

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