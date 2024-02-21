3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM|| 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 2. torba yasada var mı?

Giriş Tarihi: 21.02.2024 21:40
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
21:40
Memur aylıkların ve emekli maaşlarında büyük bir düzenleme getirecek olan 3600 ek gösterge gündeme yerleşti. Yaklaşık 6 milyon kamu çalışanını ilgilendiren ek göstergede sona gelindi. Yapılacak düzenleme için bekleyen memurlar "3600 ek gösterge kimlere verilecek, 3600 ek gösterge 2. torba yasada var mı?" şeklinde araştırmalarına başladılar. Son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Işıkhan gösterge için görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeyle birlikte düzenlemede sona gelindi. Peki, 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 2. torba yasada var mı? İşte 3600 ek göstergede son durum