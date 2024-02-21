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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM|| 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 2. torba yasada var mı?
Giriş Tarihi: 21.02.2024 21:40 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 21:40

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM|| 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 2. torba yasada var mı?

Memur aylıkların ve emekli maaşlarında büyük bir düzenleme getirecek olan 3600 ek gösterge gündeme yerleşti. Yaklaşık 6 milyon kamu çalışanını ilgilendiren ek göstergede sona gelindi. Yapılacak düzenleme için bekleyen memurlar "3600 ek gösterge kimlere verilecek, 3600 ek gösterge 2. torba yasada var mı?" şeklinde araştırmalarına başladılar. Son olarak Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Işıkhan gösterge için görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeyle birlikte düzenlemede sona gelindi. Peki, 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 2. torba yasada var mı? İşte 3600 ek göstergede son durum

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM|| 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 2. torba yasada var mı?

Tüm kamu görevlilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş başladı. Birinci döneme yükselen devlet memurları 3600 ek göstergeyle birlikte yeni döneme başlayacaklar. Peki 3600 Ek Gösterge 2.torba yasada var mı? Kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM|| 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 2. torba yasada var mı?

3600 EK GÖSTERGE'DE SON DURUM

1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesine dair düzenleme henüz çıkmadı ve Torba Yasa'da olmasına ise kesin gözü ile bakılıyor.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Görüşmede; 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların bir an önce başlaması ve ivedi olarak hayata geçirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

7. Dönem Toplu Sözleşme ile kayıt altına alınan 1'inci Dereceye 3600 Ek Gösterge verilmesi ile ilgili çalışmaların ivedi olarak başlaması için resmi yazıyı geçtiğimiz günlerde Bakanlığa ilettiklerini hatırlatan Genel Başkan Yalçın, "5,3 milyon kamu görevlisini ve emeklisini ilgilendiren ve emekli aylıklarında önemli derecede artış sağlayan ek göstergelere ilişkin çalışmaya ilave olarak, kamu görevlileri ve emeklilerinin hayata geçmesini beklediği '1. Dereceye 3600 Ek Gösterge' çalışmasının bir an önce başlaması ve çalışmanın ivedi olarak TBMM'ye sunulmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM|| 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 2. torba yasada var mı?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM|| 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 2. torba yasada var mı?

3600 EK GÖSTERGE 2. TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Yeni torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE’DE SON DURUM|| 3600 ek gösterge kimlere verilecek, 2. torba yasada var mı?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Vedat Işıkhan'ın 3600 Ek Gösterge düzenlemesi hakkında yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık.

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