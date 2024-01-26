3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, 2.torba yasada var mı, kimler alabilir?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI!

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge detayları yer aldı: ''15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Böylece, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlar, avukatlar, şube müdürleri, müdürler ve müdür yardımcıları ile taşra uzman ve denetmenlerinin de ek gösterge rakamları 3600'e yükselmiştir. Yine bazı istisna unvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır.''