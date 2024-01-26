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Haberler Fotohaber 3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, 2.torba yasada var mı, kimler alabilir?
Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 15:59

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, 2.torba yasada var mı, kimler alabilir?

2024 Meclis görüşmeleri başladı. 6 milyona yakın kamu çalışanının heyecanla beklediği 3600 ek gösterge için Bakan Işıkhan müjdeyi vermişti. Memurların maaşlarının, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayan ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. 2022 yılında temmuz ayında yürürlüğe giren öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis memurları dahil olmak üzere tüm kamu görevlerinin ek göstergeleri yeniden belirlenmişti. 2024 yılı için ek gösterge bekleyenler açıklamaları heyecanla bekliyorlar. 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, 2.torba yasada var mı, kimler yararlanabilecek?

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, 2.torba yasada var mı, kimler alabilir?

Bakanlıktan kamu çalışanlarına ek gösterge müjdesi verildi. "Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükümet olarak hayata geçireceğiz." demişti. İşte 2024 için 3600 ek göstergede son gelişmeler

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, 2.torba yasada var mı, kimler alabilir?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI!

Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamada 3600 ek gösterge detayları yer aldı: ''15 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle çalışan ve emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden belirlenmesini sağladık. Böylece, öğretmenler, sağlık çalışanları, polisler ve din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesinin yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlar, avukatlar, şube müdürleri, müdürler ve müdür yardımcıları ile taşra uzman ve denetmenlerinin de ek gösterge rakamları 3600'e yükselmiştir. Yine bazı istisna unvanlarda daha yüksek veya daha düşük artış olmakla birlikte tüm kamu görevlilerinin ek gösterge rakamları 600 puan artırılmıştır.''

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3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, 2.torba yasada var mı, kimler alabilir?

MEMURLARA EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Memur konfederasyonlarıyla yürütülecek çalışmanın tamamlanmasının ardından Meclis'e taşınacak düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanabilecek. Düzenleme memurların hem emekli ikramiyelerini hem emekli aylıklarını yükseltecek.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, 2.torba yasada var mı, kimler alabilir?

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNE YANSIYACAK

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, 2.torba yasada var mı, kimler alabilir?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA YER ALIYOR MU?

Bakan Işıkhan'ın birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz sözlerinden sonra devlet memurları için geçerli olan göstergenin 86 maddelik torba yasada yer alması ön görülüyor.

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