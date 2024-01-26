Giriş Tarihi: 26.01.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
15:59
3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM: Bakan Işıkhan’dan açıklama! 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, 2.torba yasada var mı, kimler alabilir?
2024 Meclis görüşmeleri başladı. 6 milyona yakın kamu çalışanının heyecanla beklediği 3600 ek gösterge için Bakan Işıkhan müjdeyi vermişti. Memurların maaşlarının, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayan ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. 2022 yılında temmuz ayında yürürlüğe giren öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polis memurları dahil olmak üzere tüm kamu görevlerinin ek göstergeleri yeniden belirlenmişti. 2024 yılı için ek gösterge bekleyenler açıklamaları heyecanla bekliyorlar. 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, 2.torba yasada var mı, kimler yararlanabilecek?