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Haberler Fotohaber 3600 ek göstergeye ek yeni düzenleme geliyor! 3600 ek gösterge kapsamına alınacak birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir?
Giriş Tarihi: 03.05.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 11:03

3600 ek göstergeye ek yeni düzenleme geliyor! 3600 ek gösterge kapsamına alınacak birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz Meclis'te onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanan çalışmaya ek yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalar başladı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklamasında "birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." İfadelerini kullanmıştı. Peki, 3600 ek göstergedeki yeni düzenlemede yer alan Birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir? İşte 3600 ek gösterge kapsamının genişletileceğine dair detaylar.

3600 ek göstergeye ek yeni düzenleme geliyor! 3600 ek gösterge kapsamına alınacak birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir?

3600 ek göstergeyi tüm birinci derece çalışanların hakkı olarak düzenleyen kanun teklifi hazır. Bakan Bilgin'in bu müjdesinin ardından özellikle de 1. Derece kapsamındaki memurların gözü kulağı bu gelişmeye çevrildi. Bu noktada ise "3600 ek göstergedeki yeni düzenlemede yer alan Birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir?" soruları yanıt arıyor. İşte 3600 ek gösterge konusunda son durum ve gelişmeler.

3600 ek göstergeye ek yeni düzenleme geliyor! 3600 ek gösterge kapsamına alınacak birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir?

"3600 EK GÖSTERGE İÇİN YENİ KANUN TEKLİFİ HAZIR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." dedi. Bakan Bilgin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Memur-Sen Konfederasyonu 7. Olağan Genel Kuruluna katıldı.

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3600 ek göstergeye ek yeni düzenleme geliyor! 3600 ek gösterge kapsamına alınacak birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Bilgin, hükümet olarak çalışma hayatının bekleyen sorunlarını çözdüklerini söyledi.

Bunlardan bir tanesinin kamu çalışanlarına 3600 ek göstergenin verilmesi olduğunu anımsatan Bilgin, şöyle konuştu:

3600 ek göstergeye ek yeni düzenleme geliyor! 3600 ek gösterge kapsamına alınacak birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir?

3600 EK GÖSTERGE İÇİN YENİ DÜZENLEME GELİYOR

"3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dahil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. "

3600 ek göstergeye ek yeni düzenleme geliyor! 3600 ek gösterge kapsamına alınacak birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir?

O da nedir? 3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Onu o günkü şartlarda yapamadık ama bu konuda dosyamız da çözüm yolumuz da hazır. Hatta kanun teklifimiz de hazır. İnşallah Meclisin gündeminde yer alacak ilk tekliflerden birisi bu olacak."

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