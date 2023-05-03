3600 ek göstergeye ek yeni düzenleme geliyor! 3600 ek gösterge kapsamına alınacak birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir?

3600 EK GÖSTERGE İÇİN YENİ DÜZENLEME GELİYOR

"3600 sadece dört meslek grubuyla ilgili bir mesele olarak politik bir taahhüt olarak ortaya konulmuştu. Onu bütün kamu çalışanlarına, 600 ek gösterge vererek, hiç gündemde olmayan meslek gruplarını işin içine dahil ederek, kapsamlı bir şekilde 5 milyon 300 bin kişinin faydalanacağı bir şekilde çözdük. Orada çözülmemiş bir konu var. Onu da sendikacılarla zaman zaman görüştük. "