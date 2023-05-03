3600 ek göstergeye ek yeni düzenleme geliyor! 3600 ek gösterge kapsamına alınacak birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz Meclis'te onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanan çalışmaya ek yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalar başladı. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, açıklamasında "birinci dereceye gelen tüm çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır." İfadelerini kullanmıştı. Peki, 3600 ek göstergedeki yeni düzenlemede yer alan Birinci derece memur nedir? Kimler 1. derece memur kategorisindedir? İşte 3600 ek gösterge kapsamının genişletileceğine dair detaylar.