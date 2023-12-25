5 kamu kuruluşu 8633 personel alımı yapacak

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA UZMAN VE DENETÇİ ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar sınava kurumun internet sitesinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik başvuru yapacak. Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak ve 7 Ocak'ta sona erecek.

Kurum aynı zamanda merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 2024 yılı içerisinde çeşitli branşlarda toplam 7 bin 158 personel alımı yapılacak.