Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber 5 kamu kuruluşu 8633 personel alımı yapacak
Giriş Tarihi: 25.12.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 10:46

5 kamu kuruluşu 8633 personel alımı yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personel alımı yapacak. 5 kamu kuruluşunun personel alımı için son başvuru tarihleri belli olurken, alınacak kadrolar ve gereken şartlar da açıklandı.

5 kamu kuruluşu 8633 personel alımı yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve SGK personel alımı yapacak.

5 kamu kuruluşu 8633 personel alımı yapacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜBİTAK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve SGK olmak üzere 5 kamu kuruluşu 8633 personel alımı yapacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
5 kamu kuruluşu 8633 personel alımı yapacak

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 1321 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 1271 gelir uzman yardımcısı alacak. Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre 5 ili tercih edebilecek. Başvurular 15 Nisan'da başlayacak ve 25 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Kurum aynı zamanda 50 devlet gelir uzman yardımcısı istihdam edecek. Sınava ön başvurular 7-13 Mart'ta, nihai başvurular ise 22-28 Mart'ta alınacak.

Her iki işe alım için giriş sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.

5 kamu kuruluşu 8633 personel alımı yapacak

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA UZMAN VE DENETÇİ ALINACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da 8 denetçi ve 29 uzman personel alımı gerçekleştirecek. Adaylar sınava kurumun internet sitesinden (http://www.tkdk.gov.tr) elektronik başvuru yapacak. Başvurular 29 Aralık'ta başlayacak ve 7 Ocak'ta sona erecek.

Kurum aynı zamanda merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 2024 yılı içerisinde çeşitli branşlarda toplam 7 bin 158 personel alımı yapılacak.

5 kamu kuruluşu 8633 personel alımı yapacak

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara'da görevlendirmek üzere 15 uzman yardımcısı istihdam edecek. Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, bakanlık merkez teşkilatında görev yapmak üzere genel idare hizmetleri sınıfı 7 ila 9. dereceden 15 uzman yardımcısı alacak.

Bu kapsamda, adayların ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirli puan türlerinden 70 veya üzeri puan alması ve en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ilgili bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden, son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmaları gerekiyor.

Uzman yardımcılığı yarışma sınavı başvuruları, 15-26 Ocak 2024 tarihlerinde e-Devlet üzerinden veya bakanlığın resmi sitesinde yayımlanacak başvuru linki yoluyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılacak.

Söz konusu sınav, 22 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde sözlü olarak gerçekleştirilecek.

Yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav takvimi, bakanlığın internet adresinde yayımlanacak.

SON DAKİKA