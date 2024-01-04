Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli zammı ile en düşük emekli maaşı tablosu!

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak merak ediliyor. Yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli maaşı zam oranı yüzde 37,57 olarak belirlendi. Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor. Böylece 2024 yılının yarısına kadar geçerli olacak zamlı emekli maaşı tablosu belli olacak. Alacakları yeni aylık tutarlarını merak eden milyonlarca vatandaş SSK ve Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı araştırmasına başladı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-kur emekli maaşları son durum…