Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli zammı ile en düşük emekli maaşı tablosu!

Giriş Tarihi: 04.01.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
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Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli zam oranı ortaya çıktı. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları yüzde 37,57 olacak. Zamlı aylıklarını merak eden milyonlarca vatandaş maaş hesaplama işlemlerine başladı. ''7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Gelirlerin enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşaması bekleniyor. Bu noktada 2024 Ocak zammı ile emekli maaşı zammı tablosu refah payı hariç netleşti. İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK ve Bağkur tahmini en düşük ve en yüksek emekli maaşları…