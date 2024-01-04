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Haberler Fotohaber Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli zammı ile en düşük emekli maaşı tablosu!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 00:00 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 00:00

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 SSK ve Bağkur emekli zammı ile en düşük emekli maaşı tablosu!

Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emekli zam oranı ortaya çıktı. 6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları yüzde 37,57 olacak. Zamlı aylıklarını merak eden milyonlarca vatandaş maaş hesaplama işlemlerine başladı. ''7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Gelirlerin enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşaması bekleniyor. Bu noktada 2024 Ocak zammı ile emekli maaşı zammı tablosu refah payı hariç netleşti. İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK ve Bağkur tahmini en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak merak ediliyor. Yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli maaşı zam oranı yüzde 37,57 olarak belirlendi. Bu orana refah payı da eklenmesi bekleniyor. Böylece 2024 yılının yarısına kadar geçerli olacak zamlı emekli maaşı tablosu belli olacak. Alacakları yeni aylık tutarlarını merak eden milyonlarca vatandaş SSK ve Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı araştırmasına başladı. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-kur emekli maaşları son durum…

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!

2023 ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,93 olurken, yıllık bazda yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

6 aylık enflasyon oranına göre uygulanan memur ve emekli zammı için son veri belli oldu.

6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olurken refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oldu.
Memur enflasyon farkı yüzde 29,78 + Toplu sözleşme zammı yüzde 15 hesaplamasıyla memur zammı yüzde 49,25 oldu.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!

REFAH PAYI MASADA!

6 aylık enflasyon oranı ile 2024 Ocak emekli zammı ortaya çıktı. Yüzde 37,57 oranında artış yaşayacak emeklilerin net zam oranı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Geçtiğimiz zam dönemlerinde enflasyona ek refah payı alan emeklilerin Ocak zammında da refah payı almaları halinde zam oranları değişecek.

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL alacak? 2024 Emekli zammı ile SSK Bağkur emekli maaşı zammı tablosu!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

6 aylık enflasyon oranı ve memur zammı ile 7500 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 37,57 zam oranıyla 10 bin TL üzerine çıkmış durumda.

Net tutar ise refah payı sonrası belirlenecek.

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