Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? SSK ve Bağkur emekli zammı ile tahmini en düşük emekli maaşı tablosu

OCAKTA EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak-Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak emekli zam oranı için nefesler tutuldu.

6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan emekli zammı için teknik ve bütçe çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Öte yandan enflasyon rakamları yanı sıra refah payı için de hazırlıklar sürüyor.

Kasım enflasyonu ile 5. veri ortaya çıktı. Son enflasyona göre 10.000 TL rakamı aşılıyor. Şimdi ise tüm gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarında.

Öte yandan 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi belli oldu. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler: