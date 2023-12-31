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Haberler Fotohaber Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? SSK ve Bağkur emekli zammı ile tahmini en düşük emekli maaşı tablosu
Giriş Tarihi: 31.12.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 16:51

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? SSK ve Bağkur emekli zammı ile tahmini en düşük emekli maaşı tablosu

Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi hesaplamaları başladı. Son enflasyona göre memur, işçi ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 33,66 oldu. Net rakamlar ise Aralık ayı enflasyonu ile belli olacak. Gelirler enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak. Zamlı maaşlarını merak eden milyonlarca vatandaş ise şimdiden ''7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 2024 Ocak zammı ile emekli maaşı zammı tablosu araştırılıyor. İşte, 2024 Emekli zammı ile SSK ve Bağkur tahmini en düşük ve en yüksek emekli maaşları…

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? SSK ve Bağkur emekli zammı ile tahmini en düşük emekli maaşı tablosu

7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak sorusu yanıt aramaya başladı. Emekli maaşı zam oranı yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ve refah payı ile belirlenecek. Son enflasyona göre bu oran yüzde 33,66 olarak hesaplandı. Yeni yıla sayılı günler kala zamlı emekli maaşı tablosu araştırmaları hız kazandı. Alacakları yeni emekli maaşlarını merak eden milyonlarca vatandaşın gündeminde SSK ve Bağ-kur en düşük ve en yüksek emekli maaşı zammı yer alıyor. Peki, 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2024 Ocak emekli zammı sonrası tahmini SSK ve Bağ-kur emekli maaşları son durum…

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? SSK ve Bağkur emekli zammı ile tahmini en düşük emekli maaşı tablosu

OCAKTA EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ocak-Haziran 2024 tarihleri arasında geçerli olacak emekli zam oranı için nefesler tutuldu.

6 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan emekli zammı için teknik ve bütçe çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde devam ediyor. Öte yandan enflasyon rakamları yanı sıra refah payı için de hazırlıklar sürüyor.

Kasım enflasyonu ile 5. veri ortaya çıktı. Son enflasyona göre 10.000 TL rakamı aşılıyor. Şimdi ise tüm gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarında.

Öte yandan 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi belli oldu. İşte, emekli zammı tablosu ve son gelişmeler:

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Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? SSK ve Bağkur emekli zammı ile tahmini en düşük emekli maaşı tablosu

CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerle ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

''Ödenen primle alınan ücret arasında denge olması gerekiyor. Sürdürülebilirlik açısından bu önemli. 3-4 çalışanın 1 emeklinin maaşını karşılaması gerekiyor. Ancak Türkiye'de durum böyle değil.

EYT, henüz bitmiş bir süreç değil. 2 milyon insan emekli oldu ama daha EYT ile emekli olacak 3 milyon kişi var. Bu durum, sosyal güvenlik sistemi içinde ciddi baskı oluşturdu. Sosyal güvenlik sistemine her yıl 1 trilyon liraya yakın kaynağı transfer ediyoruz.

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı.

Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.''

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? SSK ve Bağkur emekli zammı ile tahmini en düşük emekli maaşı tablosu

KASIM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI!

Kasım ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 5 veri tamamlanırken maaş tabloları da güncellendi.

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre enflasyon, kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 artarken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 61,98 oldu.

Emekli maaşı 7500, 7750, 8000, 8250, 8500 TL olanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? SSK ve Bağkur emekli zammı ile tahmini en düşük emekli maaşı tablosu

SON ENFLASYONA GÖRE ZAM ORANI ORTAYA ÇIKTI!

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım verilerine göre, 5 aylık enflasyon rakamı yüzde 33,66 olarak kayıtlara geçti. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile refah payı hariç 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti.

Buna göre;

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66,

enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı ise yüzde 45 oldu.

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