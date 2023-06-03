A1 Capital halka arz oluyor! (A1CAP) A1 Capital halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan A1 Capital halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri toplam 3 gün sürecek. A1CAP Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar harekete geçti. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 25,00 TL olarak belirlendi. Peki, A1 Capital halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, A1CAP A1 Capital hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…