A1 Capital halka arz oluyor! (A1CAP) A1 Capital halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

A1 Capital halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arzında talep toplama tarihleri duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "A1 Capital halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin talep toplama süreci 3 gün sürecek olup 35.000.000 lot dağıtılacak. Peki, A1 Capital hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, A1CAP A1 Capital halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler.