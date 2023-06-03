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Haberler Fotohaber A1 Capital halka arz oluyor! (A1CAP) A1 Capital halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 09:56

A1 Capital halka arz oluyor! (A1CAP) A1 Capital halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

A1 Capital halka arz tarihleri belli oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin halka arzında talep toplama tarihleri duyuruldu. Bu noktada yatırımcılar, "A1 Capital halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kodu ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin talep toplama süreci 3 gün sürecek olup 35.000.000 lot dağıtılacak. Peki, A1 Capital hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı? İşte, A1CAP A1 Capital halka arz talep toplama süreci hakkında tüm merak edilenler.

A1 Capital halka arz oluyor! A1CAP A1 Capital halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan A1 Capital halka arz tarihleri açıklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre talep toplama işlemleri toplam 3 gün sürecek. A1CAP Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcılar harekete geçti. A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 25,00 TL olarak belirlendi. Peki, A1 Capital halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, kaç lot verir? İşte, A1CAP A1 Capital hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

A1 Capital halka arz oluyor! A1CAP A1 Capital halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

TALEP TOPLAMA TARİHLERİ BELLİ OLDU! A1 CAPİTAL HALKA ARZ NE ZAMAN?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi halka alka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Hisse Senedi ve VİOP işlemlerine aracılık, yatırım danışmanlığı, portföy yönetimi, halka arz, borçlanma aracı ihraçları, şirket değerlemesi, şirket satın alma ve birleşme, proje finansmanı, sermaye artırımı ve çağrı işlemlerine aracılık gibi sermaye piyasalarının tüm alanlarını kapsayan yetkili aracı kurum olarak müşterilerine özel çözümler sunan A1 Capital paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu.

A1 Capital halka arz tarihleri 7-8-9 Haziran 2023 olarak açıklandı.

Buna göre, 7 Haziran saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 9 Haziran Cuma saat 17.00'de sona erecek.

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A1 Capital halka arz oluyor! A1CAP A1 Capital halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

A1 CAPİTAL HİSSE KODU NEDİR?

A1 Capital hisse kodu #A1CAP olarak belirlendi. Şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

A1 Capital halka arz oluyor! A1CAP A1 Capital halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

A1 CAPİTAL HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

A1 Capital hisse fiyatı 25 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 25 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak.

Şirket, halka arz sonrası %20 oranında halka açıklık oranına sahip olacak ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 875 milyon TL olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

A1 Capital halka arz oluyor! A1CAP A1 Capital halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

A1 CAPİTAL KAÇ LOT VERİR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, A1CAP A1 Capital halka arzında toplamda 35,000,000 Lot pay dağıtılacak. Dağıtılacak payların yüzde 25,93'ü halka açık olacak.

Tahssat Grupları

- 27.650.000 Lot (%79) Yurt İç Breysel Yatırımcılar

- 350.000 Lot (%1) Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar

- 7.000.000 Lot (%20) Yurt İç Kurumsal Yatırımcılar

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