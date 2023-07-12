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Haberler Fotohaber 2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ABD enflasyon verisi beklentisi açıklandı!
Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 09:55

2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ABD enflasyon verisi beklentisi açıklandı!

2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Altın, dolar, borsa, kripto para gibi piyasalarda kendini gösterecek karar için heyecan dorukta. Geçtiğimiz ay ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında seyrederken oranlar FED faiz kararı ile birlikte değerlendiriliyor. ABD enflasyon beklentisi de belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi piyasalarda bekleniyor. Tüketici Fiyat Endeksi verisi için analistlerin verileri paylaşıldı. Peki, 2023 Haziran ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? İşte, kara öncesi tahminler…

2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ABD enflasyon verisi beklentisi açıklandı!

ABD enflasyon verileri açıklandı mı son dakika araştırılıyor. Piyasalarda tedirgin bekleyiş sürerken yatırımcılar izleyecekleri adımlar konusunda fikir sahibi olmayı bekliyor. Öte yandan FED faizi de bu karardan etkilenecek bir veri olacak. Ekonomi dünya gündemi bu karara odaklandı. 2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak soruları yanıt arıyor. Piyasalarda hareketlilik başladı. İşte, Haziran ABD enflasyon verisi beklentisi…

2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ABD enflasyon verisi beklentisi açıklandı!

ABD ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Altın başta olmak üzere birçok küresel piyasayı etkileyecek karar henüz açıklanmadı. 2023 Haziran ayı ABD enfasyon verisi (Tüketici Fiyat Endeksi - TÜFE) 12 Temmuz Çarşamba günü (bugün) açıklanacak.

Açıklamanın saat 15.30'da gelmesi bekleniyor.

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2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ABD enflasyon verisi beklentisi açıklandı!

ABD MAYIS AYI ENFLASYON VERİSİ YÜZDE KAÇ OLDU?

ABD şubat ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentilerin altında seyretti.

ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4 olarak gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşmişti.

2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ABD enflasyon verisi beklentisi açıklandı!

ABD NİSAN AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

ABD'de tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı.

Yıllık olarak ise enflasyon yüzde 4,9 olarak kaydedildi.

2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ABD enflasyon verisi beklentisi açıklandı!

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD'de enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede kararlı olmasına karşın Banka'nın "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörüler günden güne güçleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 92 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artıracağı tahmin edilirken, Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puanlık faiz artırma potansiyeli de masada kalmaya devam ediyor.

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