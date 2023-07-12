Giriş Tarihi: 12.07.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 09:55

2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Haziran ABD enflasyon verisi beklentisi açıklandı!

2023 Haziran ayı ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Altın, dolar, borsa, kripto para gibi piyasalarda kendini gösterecek karar için heyecan dorukta. Geçtiğimiz ay ABD'de TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında seyrederken oranlar FED faiz kararı ile birlikte değerlendiriliyor. ABD enflasyon beklentisi de belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi piyasalarda bekleniyor. Tüketici Fiyat Endeksi verisi için analistlerin verileri paylaşıldı. Peki, 2023 Haziran ABD enflasyon verileri açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak, ne olur? İşte, kara öncesi tahminler…