Aile Destek Haziran ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri yatacak mı?

Haziran ayı Aile Destek programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yanıt aramakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları aratılıyor. Bilindiği üzere Temmuz ayında devlet desteği sona erecek. Devlet desteğinin tutarı 850 – 1250 TL arası olarak değişiyor. Peki, Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2023 Aile Destek Haziran ödemeleri hakkında detaylar