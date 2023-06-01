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Haberler Fotohaber Aile Destek Haziran ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri yatacak mı?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:40

Aile Destek Haziran ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri yatacak mı?

Haziran ayı Aile Destek programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında soruları yanıt aramakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları aratılıyor. Bilindiği üzere Temmuz ayında devlet desteği sona erecek. Devlet desteğinin tutarı 850 – 1250 TL arası olarak değişiyor. Peki, Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2023 Aile Destek Haziran ödemeleri hakkında detaylar

Aile Destek Haziran ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Haziran ödemeleri ne zaman yatacak, bu ay yatacak mı sorusu yanıt aramakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi bu ay itibariyle sona eriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları bu sebeple bekleniyor. Peki, Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında detaylar

Aile Destek Haziran ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?

2023 HAZİRAN AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Aile Destek Haziran ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Aile Destek Haziran ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?

Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Aile Destek Haziran ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak?

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

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