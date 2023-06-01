Aile Destek Haziran ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında? 2023 Haziran ayı Aile Destek Programı ödemeleri yatacak mı?

Aile Destek Haziran ödemeleri ne zaman yatacak, bu ay yatacak mı sorusu yanıt aramakta. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen sosyal yardım paketi bu ay itibariyle sona eriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları bu sebeple bekleniyor. Peki, Aile Destek Programı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konu hakkında detaylar