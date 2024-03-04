Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:45
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
07:45
AİLE DESTEK MART ÖDEMELERİ : Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar yatacak?
Hane başına verilen aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek her ay düzenli şekilde ödeniyor. 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca yapılan destek yardımı Mart ayı ödemeleri araştırmaları başladı. Bu ay ödemeleri yatacak haneler desteğin zamlı yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? İşte detaylar