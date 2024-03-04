Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AİLE DESTEK MART ÖDEMELERİ : Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar yatacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 07:45

AİLE DESTEK MART ÖDEMELERİ : Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar yatacak?

Hane başına verilen aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek her ay düzenli şekilde ödeniyor. 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca yapılan destek yardımı Mart ayı ödemeleri araştırmaları başladı. Bu ay ödemeleri yatacak haneler desteğin zamlı yatıp yatmayacağını merak ediyor. Peki, Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar yatacak? İşte detaylar

AİLE DESTEK MART ÖDEMELERİ : Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar yatacak?

Her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemeleri için Mart ayı sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

AİLE DESTEK MART ÖDEMELERİ : Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar yatacak?

DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATAR?

Mart ayına ilişkin ödemelerin de ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılması bekleniyor. Aile destek ödemelerinin tarihi Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından ilan edilecek

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AİLE DESTEK MART ÖDEMELERİ : Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar yatacak?

2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL'den az - 850 TL

AİLE DESTEK MART ÖDEMELERİ : Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:

1-2 çocuklu hanelere - 350

3 çocuklu hanelere - 450

4 çocuklu hanelere - 550

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

AİLE DESTEK MART ÖDEMELERİ : Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar yatacak?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

SON DAKİKA