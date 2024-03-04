AİLE DESTEK MART ÖDEMELERİ : Mart ayı aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak, ne kadar yatacak?

Her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemeleri için Mart ayı sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor. Peki, Aile destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?