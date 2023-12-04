Aile Destek Programı Aralık ödemeleri yattı mı 2023? Aile Destek Programı ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte sorgulama ekranı!

Aile Destek Aralık ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında sorusu son dakika yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine sağlanan devlet desteği, Temmuz ayına kadar devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş her ay ödemelerin gerçekleştirildiğine dair kamuya açıklamalarda bulunmakta. Aralık Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebiliyor. Peki, Aile Destek Programı Aralık ödemeleri yattı mı? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak 2023? İşte, detaylar