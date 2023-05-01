Aile Destek Programı ödemeleri tarihleri Mayıs ayı takvimi 2023: Aile Destek Paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Aile Destek Programı ödemeleri sorgulama ekranı Mayıs ayına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım parası ödemeleri gelir durumuna göre değişiyor. ''Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak, ayın kaçında?'' soruları hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Aylık olarak hesaplara yatırılan devlet desteği, Temmuz ayında sona erecek. Peki, 2023 Mayıs ayı Aile Destek ödemesi yattı mı, nasıl öğrenilir? İşte, Aile Destek Paketi ödemeleri tarihleri takvimi ve tüm detaylar…