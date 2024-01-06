Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Brent petrol yaşanan gelişmelerin neden olduğu endişelerle yükselişini sürdürüyor. Dolar ve brent petroldeki gelişmelerden etkilenen benzin ve mazot fiyatına bu durum nasıl yansıdı? Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol fiyatları için son durum ne? Hafta içinde 2 kez değişen akaryakıt fiyatları için yeni zam, indirim var mı? 6 Ocak 2024 motorin ve benzin fiyatları ile tüm merak edilenler…