Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
13:35
Akaryakıt fiyatları hafta içinde 2 kez liste güncelledi. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar oldu? Petrol fiyatları dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların düştüğünü gösteren verilerin etkisiyle yükselişini sürdürürken araç sahipleri piyasadaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 6 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ile beraber petroldeki son dakika gelişmeleri neler? Petrol fiyatlarındaki gelişmeler akaryakıta yansıdı mı? Yeni indirim, zam var mı? İşte detaylar…