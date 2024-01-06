Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 06.01.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 13:35

Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları hafta içinde 2 kez liste güncelledi. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) ne kadar oldu? Petrol fiyatları dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların düştüğünü gösteren verilerin etkisiyle yükselişini sürdürürken araç sahipleri piyasadaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 6 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ile beraber petroldeki son dakika gelişmeleri neler? Petrol fiyatlarındaki gelişmeler akaryakıta yansıdı mı? Yeni indirim, zam var mı? İşte detaylar…

Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları hafta ortasında ÖTV 'deki otomatik artıştan kaynaklı yaşanan zammın ardından bugün de değişti. Benzin, LPG ve mazot fiyatı söz konusu zam ile yükselirken, 6 Ocak 2024 itibariyle akaryakıtta yeni zam, indirim var mı merak ediliyor.

Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Husilerin Kızıldeniz'de gemileri hedef alan eylemleri, petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Brent petrol yaşanan gelişmelerin neden olduğu endişelerle yükselişini sürdürüyor. Dolar ve brent petroldeki gelişmelerden etkilenen benzin ve mazot fiyatına bu durum nasıl yansıdı? Akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol fiyatları için son durum ne? Hafta içinde 2 kez değişen akaryakıt fiyatları için yeni zam, indirim var mı? 6 Ocak 2024 motorin ve benzin fiyatları ile tüm merak edilenler…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

KIZILDENİZ GERGİNLİĞİ DEVAM EDİYOR

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'e 2 gemisavar füzesi fırlattığını duyurdu. Olaya cevaben Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Kızıldeniz'de Husileri hedef alan saldırısının cezasız kalmayacağı açıklamasını yaptı.

Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

ENDİŞELER PETROLDE YUKARI YÖNLÜ YÜKSELİŞLERİ DESTEKLİYOR

Küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik, bölgede küresel tedarik zinciri krizine yol açabileceği ve enerji sevkiyatlarını olumsuz etkileyebileceği endişelerini körüklüyor. Bu durum da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! 6 Ocak 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

MAZOT FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları için yeni bir indirim, zam beklenmiyor.

SON DAKİKA