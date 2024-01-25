Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! Bugün indirim, zam var mı? 25 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Bu hafta iki kez değişen akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, dün ABD ve Çin'den gelen verilerle yeniden 80 doların üstüne çıkarak son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte ABD stoklarının beklenenden fazla düşmesi ve Çin'in ek teşvik açıklaması etkili oldu. Petroldeki bu yükseliş ivmesi benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıdı mı?