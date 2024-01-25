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Haberler Fotohaber Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! Bugün indirim, zam var mı? 25 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 09:29

Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! Bugün indirim, zam var mı? 25 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar?

Dün akaryakıt fiyatları için zam gelirken, öte yandan petrol piyasasında da yeni bir hareketlilik görüldü. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, ABD stoklarının beklenenden fazla düşmesi ve Çin'in ek teşvik açıklamasının ardından son bir ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatları için sektör temsilcilerinden gelecek haberlere gözlerini çevirmişken piyasada başka neler yaşandı? Akaryakıt fiyatları için İndirim, zam geldi mi? 25 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile petrol piyasasından son gelişmeler...

Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! Bugün indirim, zam var mı? 25 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları için belirleyici olan brent petrol 80 dolar seviyesinin üstüne çıkarken akaryakıt fiyatları için indirim, zam geldi mi? Petrol piyasasındaki yeni gelişmeler neler? Neler fiyatlanıyor? İşte detaylar...

Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! Bugün indirim, zam var mı? 25 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Bu hafta iki kez değişen akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, dün ABD ve Çin'den gelen verilerle yeniden 80 doların üstüne çıkarak son 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte ABD stoklarının beklenenden fazla düşmesi ve Çin'in ek teşvik açıklaması etkili oldu. Petroldeki bu yükseliş ivmesi benzin ve mazot fiyatı tarafına yansıdı mı?

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Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! Bugün indirim, zam var mı? 25 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar?

ÇİN'DE TALEP ARTACAK MI?

Çin'de hükümet, bankaların zorunlu karşılık oranını iki hafta içinde azaltacağını açıkladı ve daha fazla destek önleminin gelebileceğinin sinyalini vererek, en büyük ham petrol ithalatçısının enerji tüketimi görünümüne yardımcı oldu.

Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! Bugün indirim, zam var mı? 25 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar?

PETROL DAR BANT ARALIĞINDAN ÇIKMAKTA ZORLANDI

Petrol bu ay dar bir aralığın dışına çıkmakta zorlandı; Kızıldeniz'de küresel ticareti olumsuz etkileyen jeopolitik gerilimler, OPEC dışı üreticilerden gelen ham arz büyümesinin güçlü kalacağı endişeleriyle dengelendi. Orta Doğu'daki artan riskleri hatırlatan ABD donanması, İran destekli Husi isyancıların Yemen'de ateşlediği iki konteyner gemisine yönelik saldırıları önledi.

Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! Bugün indirim, zam var mı? 25 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar?

SON DURUM NE?

Saxo Capital Markets Piyasa Stratejisti Charu Chanana, "Son zamanlarda üretimi kesintiye uğratan anormal derecede soğuk hava göz önüne alındığında, ÇED stoklarındaki düşüş pekâlâ bir anormallik olabilir. Ancak OPEC dışı arzın Orta Doğu'daki endişeleri dengelemeye devam ettiğini, bunun da küresel büyüme görünümünde daha fazla netlik oluşana kadar petrolün sınırlı kalabileceğine işaret ettiğini" söyledi.

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