Akaryakıt fiyatları 2 kez değişti! Bugün indirim, zam var mı? 25 Ocak 2024 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar?

Giriş Tarihi: 25.01.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
09:29
Dün akaryakıt fiyatları için zam gelirken, öte yandan petrol piyasasında da yeni bir hareketlilik görüldü. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol, ABD stoklarının beklenenden fazla düşmesi ve Çin'in ek teşvik açıklamasının ardından son bir ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatları için sektör temsilcilerinden gelecek haberlere gözlerini çevirmişken piyasada başka neler yaşandı? Akaryakıt fiyatları için İndirim, zam geldi mi? 25 Ocak 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile petrol piyasasından son gelişmeler...