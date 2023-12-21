Giriş Tarihi: 21.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 11:02

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Motorine zam geliyor! 21 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Dün benzin fiyatı için gelen zammın ardından yarın da motorin fiyatları (mazot fiyatı) için zam bekleniyor. Petrol fiyatları tarafında beş gün süren yükselişin ardından bugün yaşanan gerileme de benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesine yansıyacak mı merak ediliyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için doğrudan etkili olan brent petrol neleri fiyatlıyor? İşte detaylar…