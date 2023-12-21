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Haberler Fotohaber Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Motorine zam geliyor! 21 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 21.12.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 21.12.2023 11:02

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Motorine zam geliyor! 21 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Dün benzin fiyatı için gelen zammın ardından yarın da motorin fiyatları (mazot fiyatı) için zam bekleniyor. Petrol fiyatları tarafında beş gün süren yükselişin ardından bugün yaşanan gerileme de benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesine yansıyacak mı merak ediliyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL olacak? Benzin fiyatı ve motorin fiyatları için doğrudan etkili olan brent petrol neleri fiyatlıyor? İşte detaylar…

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Motorine zam geliyor! 21 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları tarafında haftanın 2. zammı geliyor. Benzin fiyatı için gelen zammın ardından şimdi de motorine zam bekleniyor. Beş günlük yükseliş serisini dün yüzde 0,7 azalışla 79,1 dolardan günü tamamlayan brent petrol, bugün 79,2 dolar seviyesinde seyrederken İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Motorine zam geliyor! 21 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Petrol fiyatları, dünyanın en önemli su yollarından birindeki gemilere yönelik saldırı tehdidinin devam ettiği bir ortamda, ABD üretiminin artacağına ilişkin endişelerin gündeme gelmesiyle beş gün süren yükselişin ardından geriledi. Petrol piyasasında yaşanan bu gelişmeye paralel akaryakıt fiyatları için de zam haberi geldi. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam bekleniyor. Peki zammın ardından akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Petrol piyasasında neler yaşanıyor?

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Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Motorine zam geliyor! 21 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

PETROLDE KIZILDENİZ ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Kızıldeniz saldırılarının artmasının nakliyecileri gemilerini ana enerji geçiş noktasından uzaklaştırmaya yöneltmesiyle ham petrol bu hafta toparlandı. Yatırımcıların, grubun arz kısıtlamalarını uzatma kararına rağmen OPEC+'nın önümüzdeki çeyrekte piyasayı sıkılaştırabileceğine ikna olmaması nedeniyle, hala 2020'den bu yana ilk yıllık düşüşünü bekliyor. Bu, ABD, Guyana ve Brezilya da dahil olmak üzere kartel dışındaki ülkelerdeki üretimin artmasıyla birlikte geliyor.

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Motorine zam geliyor! 21 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

100'DEN FAZLA KONTEYNER GEMİSİ AFRİKA ÇEVRESİNDE UZUN ROTA İZLİYOR

ABD, Husilere karşı askeri harekat üzerinde düşünürken, Washington diplomatik bir çözümü tercih ediyor ve bir deniz koruma gücünü desteklemek için Batılı ve Arap müttefikleriyle birlikte çalışıyor. Küresel ticaretin neredeyse yüzde 12'si Kızıldeniz'den geçiyor ve saldırı korkusu nedeniyle şu anda 100'den fazla konteyner gemisi Afrika çevresinde uzun rota izliyor.

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Motorine zam geliyor! 21 Aralık 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar?

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre motorin fiyatları (Mazot) için 22 Aralık Cuma gününden itibaren 1,62 TL zam gelmesi bekleniyor.

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