Giriş Tarihi: 07.10.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 17:20

Motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 3. kez değişti! Benzin fiyatı 2 kez düştü! 7 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler...Akaryakıt fiyatları bu hafta peş peşe indirimlerle geriliyor. Hafta içinde benzin fiyatı için iki kez indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için indirim geldi. Dolar kuru ve brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları, gerileyen petrol fiyatı ile düşüyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için başka haberler var mı? Akaryakıt fiyatları tarafında piyasadaki son dakika gelişmeleri neler? Petrol fiyatları neden düşüyor? Bu düşüşler benzin fiyatı ve mazot fiyatı tarafında yeni indirimler getirecek mi? 7 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri....