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Haberler Fotohaber Motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 3. kez değişti! Benzin fiyatı 2 kez düştü! 7 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 17:20 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 17:20

Motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 3. kez değişti! Benzin fiyatı 2 kez düştü! 7 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler...Akaryakıt fiyatları bu hafta peş peşe indirimlerle geriliyor. Hafta içinde benzin fiyatı için iki kez indirim geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatları için indirim geldi. Dolar kuru ve brent petrol tarafındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları, gerileyen petrol fiyatı ile düşüyor. Peki benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için başka haberler var mı? Akaryakıt fiyatları tarafında piyasadaki son dakika gelişmeleri neler? Petrol fiyatları neden düşüyor? Bu düşüşler benzin fiyatı ve mazot fiyatı tarafında yeni indirimler getirecek mi? 7 Ekim 2023 benzin fiyatı ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri....

Motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 3. kez değişti! Benzin fiyatı 2 kez düştü! 7 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler...Akaryakıt fiyatları için art arda indirimler geliyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden verilerin ardından petrol fiyatları, dün yüzde 2'den fazla değer kaybetti. Petrol fiyatları tarafındaki gerileme ile düşen akaryakıt fiyatları, bugün bir kez daha liste yenilendi. Benzin fiyatı 34 TL'nin altına gerilerken, motorin fiyatları da 38 TL'nin altına düştü. Araç sahipleri tarafından yakından takip edilen benzin fiyatı ve motorin fiyatları (mazot fiyatı) için sevindiren haberler geliyor. Benzin fiyatı için gelen indirim dün pompalara yansıdı. Peki benzin fiyatı indirimi ardından yeni benzin fiyatı listesi nasıl oldu? İşte 7 Ekim 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatları listesi...

Motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 3. kez değişti! Benzin fiyatı 2 kez düştü! 7 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

PETROLDE AZALAN ARZ ENDİŞELERİ FİYAT DÜŞÜŞÜNÜ DESTEKLİYOR

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin çarşamba günü açıkladığı verilere göre, ülkede benzin stokları yaklaşık 6 milyon 500 bin varil artarak 227 milyon varile yükseldi.

ABD'de yaz sezonunun sona ermesiyle petrol talebinin düşmeye başladığına işaret eden veriler, fiyatlardaki düşüşü destekledi.

Rus hükümetinin, bugün limanlar üzerinden boru hatlarıyla motorin ihracatına yönelik yasağı kısmen kaldırdığını açıklaması, piyasalardaki arz yönlü endişeleri azaltarak fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi.

Petrol rafinerileri için sübvansiyon veya amortisman ödemelerinin yeniden başlatıldığı, üretilen motorinin yüzde 50'sinin iç piyasaya tedarik edilmesi şartıyla, limanlar üzerinden boru hatlarıyla motorin ihracatı yapılabileceği kaydedildi.

Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 3 Ekim'de yaptığı açıklamada, iç pazarda istikrar sağlanıncaya kadar yasağın devam edeceğini söylemişti.

Brent petrolde teknik olarak 84,46 ile 84,81 dolar aralığının direnç, 83,71 ile 83,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 3. kez değişti! Benzin fiyatı 2 kez düştü! 7 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM GELDİ

Motorin fiyatları için bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2,92 TL'lik indirim geldi.

Motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 3. kez değişti! Benzin fiyatı 2 kez düştü! 7 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN 3,27 TL'LİK İNDİRİM GELMİŞTİ

Benzin fiyatı için 4 Ekim 2023'te 2,10 TL'lik indirim geldi. Benzin fiyatı için dün de 1,17 TL'lik indirim geldi. Böylece benzin fiyatı için toplam 3,27 TL'lik indirim geldi. Benzin fiyatı için yeni indirim, zam beklenmiyor.

Motorine indirim geldi! Akaryakıt fiyatları 3. kez değişti! Benzin fiyatı 2 kez düştü! 7 Ekim 2023 benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL?

LPG FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

LPG fiyatı için yeni indirim, zam haberi bulunmuyor.

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