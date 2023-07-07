AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA GÜNCELLENİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar, Rusya ve Çin'de yaşanan küresel gelişmelerden etkilenen motorin fiyatı ve benzin fiyatı 7 Temmuz Cuma günü için araştırılıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, son olarak 6 Temmuz Perşembe günü motorine zam geldi. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 7 Temmuz 2023 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı...