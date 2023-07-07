AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA GÜNCELLENİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika haberleri ile araştırılıyor. Döviz kuru ve brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin indirim motorin indirim haberleri yerini zam haberlerine bırakıyor. Fiyatlar son olarak 6 Temmuz'da güncellenmişti. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırmasına çıkıldı. Araç sahipleri soruyor: Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 7 Temmuz 2023 Cuma İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…