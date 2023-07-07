Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA GÜNCELLENİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 12:04

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA GÜNCELLENİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar, Rusya ve Çin'de yaşanan küresel gelişmelerden etkilenen motorin fiyatı ve benzin fiyatı 7 Temmuz Cuma günü için araştırılıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, son olarak 6 Temmuz Perşembe günü motorine zam geldi. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 7 Temmuz 2023 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı...

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika haberleri ile araştırılıyor. Döviz kuru ve brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Piyasalarda dalgalanmalar sürerken benzin indirim motorin indirim haberleri yerini zam haberlerine bırakıyor. Fiyatlar son olarak 6 Temmuz'da güncellenmişti. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırmasına çıkıldı. Araç sahipleri soruyor: Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 7 Temmuz 2023 Cuma İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar ve Rusya'da, Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları cephesindeki beklentiler değişiyor.

Brent petrol varil fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Peş peşe gelen akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri sonrası güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı belli oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE ZAM!

Akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklif Meclis'e sunuldu.

Öte yandan akaryakıtta katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi. Böylece, akaryakıt fiyatlarına çifte vergi zammı gelmiş olacak.

ÖTV'DEN 40 KURUŞ ZAM

2023'ün ilk altı ayında üretici enflasyonu yüzde 14,82 oldu.

Şu an litrede benzinde 2,5 TL, motorinde ise 2,06 TL maktu ÖTV alınıyor. Bu ÖTV'ye bir de yüzde 18'lik KDV uygulanıyor.

Teklifin önümüzdeki günlerde yasalaşmasının ardından bir litre benzinde maktu ÖTV 2,9 TL'ye yükselecek. KDV de eklendiğinde benzinde litre başına yaklaşık 43 kuruş zam olacak. Motorinde ise 37 kuruşluk zam gündeme gelecek.

Oto gazın ÖTV'si de yine yüzde 14,82 oranında zam gelecek.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

KDV'DEN DE 40 KURUŞ ZAM

10 Temmuz itibarıyla KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle de benzin ve motorinin litresinde yaklaşık 40'ar kuruşluk zam olacak.

ÖTV zammıyla birlikte litrede motorin ve benzinde toplamda yaklaşık 80'er kuruşluk zam olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 7 Temmuz 2023 Cuma günü için sorgulanıyor. İşte; 7 Temmuz 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA