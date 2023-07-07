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Haberler Fotohaber AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA GÜNCELLENİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.07.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 12:04

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA GÜNCELLENİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan hareketlilik benzine motorine indirim zam haberlerini beraberinde getiriyor. OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar, Rusya ve Çin'de yaşanan küresel gelişmelerden etkilenen motorin fiyatı ve benzin fiyatı 7 Temmuz Cuma günü için araştırılıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, son olarak 6 Temmuz Perşembe günü motorine zam geldi. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL, indirim geldi mi, zam var mı? İşte, 7 Temmuz 2023 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı...

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 7 Temmuz 2023 Cuma günü için sorgulanıyor. İşte; 7 Temmuz 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

İZMİR

Motorin fiyatı: 25,42TL

Benzin fiyatı: 26,71 TL

LPG fiyatı: 10,75 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

ANKARA

Motorin fiyatı: 25,27 TL

Benzin fiyatı: 26,65 TL

LPG fiyatı: 11,02 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 24,84 TL

Benzin fiyatı: 26,21 TL

LPG fiyatı: 11,10 TL

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA DEĞİŞİYOR! 7 Temmuz 2023 Benzine motorine indirim zam haberleri sonrası bugün LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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