Akaryakıta indirim, zam mı geldi? Petrol yeni kaybına hazırlanıyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından günlük olarak takip ediliyor. Brent petrol tarafından esen rüzgarlar, Fed'in faiz kararı, İsrail-Filistin çatışması ve ABD'den gelen veri akışıyla dalgalanan benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? Brent petrol, Perşembe günü doların zayıflaması ve Fed'in sıkılaştırmayı bitirdiğine dair işaretler üzerine yüzde 2,6 oranında artış gösterdikten sonra varil başına 87 dolar civarında tutunurken, İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılacağı ve petrol arzını sekteye uğratacağı korkusu fiyatları etkilemeye devam ediyor. Peki bu gelişmeler sonrası İstanbul, İzmir, Ankara illeri için benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatları kaç TL? İşte 3 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları…