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Haberler Fotohaber Akaryakıta indirim, zam mı geldi? Petrol yeni kaybına hazırlanıyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 09:18

Akaryakıta indirim, zam mı geldi? Petrol yeni kaybına hazırlanıyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları (benzin fiyatı ve mazot fiyatı) için indirim, zam var mı? sorusu araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerilimin bölgeye yayılmaması ve talep endişelerinin artmasıyla ikinci haftasında da kaybetmeye hazırlanırken bu durum benzin ve motorin fiyatları cephesine nasıl yansıdı? Hafta içinde 2 kez güncellenen akaryakıt fiyatları 3. kez değişecek mi? 3 Kasım 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin fiyatları ile piyasadaki son dakika haberleri neler? Detaylar haberin devamında…

Akaryakıta indirim, zam mı geldi? Petrol yeni kaybına hazırlanıyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Motorin fiyatları (mazot fiyatı) için hafta içinde 31 Ekim'de 1,57 TL indirim geldi. Benzin fiyatı için de 1 Kasım'da 0,67 TL'lik indirim geldi. Peki haftanın beşinci gününde akaryakıt fiyatları için yeni bir indirim, zam haberi var mı?

Akaryakıta indirim, zam mı geldi? Petrol yeni kaybına hazırlanıyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından günlük olarak takip ediliyor. Brent petrol tarafından esen rüzgarlar, Fed'in faiz kararı, İsrail-Filistin çatışması ve ABD'den gelen veri akışıyla dalgalanan benzin fiyatı ve motorin fiyatları için indirim, zam var mı? Brent petrol, Perşembe günü doların zayıflaması ve Fed'in sıkılaştırmayı bitirdiğine dair işaretler üzerine yüzde 2,6 oranında artış gösterdikten sonra varil başına 87 dolar civarında tutunurken, İsrail-Hamas arasındaki çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılacağı ve petrol arzını sekteye uğratacağı korkusu fiyatları etkilemeye devam ediyor. Peki bu gelişmeler sonrası İstanbul, İzmir, Ankara illeri için benzin fiyatı ne kadar oldu? Motorin fiyatları kaç TL? İşte 3 Kasım 2023 akaryakıt fiyatları…

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Akaryakıta indirim, zam mı geldi? Petrol yeni kaybına hazırlanıyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

MOTORİN FİYATLARI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Motorin fiyatları için yeni zam, indirim beklenmiyor.

Akaryakıta indirim, zam mı geldi? Petrol yeni kaybına hazırlanıyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM, ZAM VAR MI?

Benzin fiyatı için yeni zam, indirim beklenmiyor.

Akaryakıta indirim, zam mı geldi? Petrol yeni kaybına hazırlanıyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

AKARYAKIT FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Akaryakıt pompa fiyatları il il ve bayi bayi farklılık gösteriyor. İşte 3 Kasım 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin fiyatı ve motorin litre fiyatları:

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