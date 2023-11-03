Akaryakıta indirim, zam mı geldi? Petrol yeni kaybına hazırlanıyor! Benzin fiyatı ve motorin fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatları (benzin fiyatı ve mazot fiyatı) için indirim, zam var mı? sorusu araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gerilimin bölgeye yayılmaması ve talep endişelerinin artmasıyla ikinci haftasında da kaybetmeye hazırlanırken bu durum benzin ve motorin fiyatları cephesine nasıl yansıdı? Hafta içinde 2 kez güncellenen akaryakıt fiyatları 3. kez değişecek mi? 3 Kasım 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin fiyatları ile piyasadaki son dakika haberleri neler? Detaylar haberin devamında…